Endekste satış bitti mi?

29.01.2021
Seda YALÇINKAYA ÖZER
Endekste satışların hızı kesilmiş görünüyor. Peki soru şu. Satışlar bitti mi? Yoksa daha yeni mi başlıyor? Yazımı yazdığım 14:30 itibariyle Borsa İstanbul bu hafta yüzde -3.5 aşağıda seyrediyor. Haftalık getiri performansı oldukça kötü bir karneye işaret ediyor. Ancak şunu belirtmeliyim ki dünya borsalarında, getirisi artıda olan tek bir endeks bile yok. Sadece bizde değil dünyada bu hafta yaşadığımız satışlar gündemi oluşturmuş durumda.

Korku daha hızlı yayılan bir histir. Bu nedenle çarşamba günü yaşanan satışlar yerini panik satışlarına bıraktı ve çaresizce daha çok düştü. Bunun bence başlıca nedeni yatırımcıların düşüş başladığında bir B planının olmaması. Yani çıkış planı yok. Durum böyle olunca satışların daha da hızlanması kaçınılmaz oldu. Geçen haftaki yazımda ilk izlenmesi gereken seviyenin 1528 puan olduğundan ve bu seviyenin aşağı yönde kırılması halinde temkinli olunması gerekliliğinden bahsetmiştim. Bu ilk sinyal niteliğindeydi. Ana sinyal ise 1500 puan seviyesinin aşağı yönde kırılması ile oldu. Bu gibi kritik seviyelerin kırılması sonrası kısa vadeli yatırımcılar için alarmın sarıdan kırmızıya dönemeye başlayacağını söylemek mümkün. Uzun vadeli yatırımcılar için ise düşüşler alım fırsatı olacağından korkulacak bir durum görünmüyor.

Ardından perşembe günü zayıf açılış sonrası gelen tepki alımları oldukça güçlüydü ve tam olarak 50 günlük ortalamadan yukarı yönde bir döndü. Şimdilerde ise 1500 puan seviyesinin hemen altındaki seyirler sürüyor. Global cephede çok moralli bir ortamın olmadığını söylemek mümkün. Dolayısıyla yurt dışında aşı tedariki ile ve salgına yönelik vaka sayılarındaki artış hızına bağlı gelişmelerin etkili olmaya devam edeceğini düşünüyorum.

Sektörel bazda ticaret ve bankalık sektörlerindeki haftalık kayıplar derinleşmiş görünüyor. Bankacılık endeksindeki dramatik durum endeksin toparlanma emarelerini güçleştiriyor. Endekste bugün kapanışını 1500 puan seviyesinin üzerinde yapması halinde 1525 puan seviyesine doğru yükseliş eğilimi için güç toparlanabilir. Buna karşın yukarı 1525 puan seviyesi güçlü direnç konumunda. 1525 puan seviyesi üzerinde yerleşik seyirler oluşmadıkça yakın zamanda yeni zirveler için zamana ihtiyaç olacak. Bu durumda 1525 – 1435 puan arasında sıkışmış bir endeks performansı izlenebilir.

 

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