Havacılık endeksiyle uçuyoruz

Bugün gün içi yaşadığımız kar realizasyonu etkisini hissettirse de, teknik olarak 1980 üzerinde satışların karşılanmaya devam etmesi halinde ana yön yukarı. 1980 seviyesi önemli. Buraya doğru kar realizasyonları ve düzeltmeler yaşanabilir ancak bu seviyenin üzerinde kalınması geri çekilmeler için alım fırsatı sunuyor.

2022 yılında ABD Merkez Bankası (Fed) en önemli senaryo olarak karşımıza çıkıyor. Fed’in beklenenden daha hızlı faiz artırması gelişen ülkeler için sermaye akımlarının çekilmesi anlamına gelir. Bu açıdan bakıldığında gelişmekte olan ülkelerin kendi içindeki senaryolar, bu süreçte ne kadar güçlü kalınıp kalınmayacağını gösterecek. Biz bu sürece zayıf bir karneyle başlıyoruz. Dolayısıyla bizim 2022 yılı Fed politikalarıyla zorlayıcı olsa da, mevcut enflasyonist ortamda koruma alanı yaratacağını düşünmekteyiz.

Yıl başından bu yana benim için iki önemli sektör hareketi ön planda oldu. Birincisi bankacılık sektörü. Teknik olarak bir oluşum içine giren ve ivme kazanmak için güç kaydeden bankacılık sektöründe, öz sermaye karlılığı yüksek olan özel bankalar ön planda kalmaya devam edebilir. Bir diğeri ise, havacılık sektörü oldu. Öyle ki, havacılık sektörü son otuz günde yüzde 14.7, Ocak ayında yüzde 31.2, son 7 günde yüzde 21.5 ve sadece bu hafta yüzde 7.5 yükseldi. BİST 30 sektör endeksleri için, bu kadar yükselen bir endeks bu tarihler için yok. Dolayısıyla ulaştırma sektörünün, 2022 yılı için şahlanan sektör olduğundan bahsetmek mümkün.

Bilindiği üzere, salgın daha bitmedi ve yeni varyantlarıyla hortlamaya devam ediyor. Buna karşın Omicron varyantının sonuçlarının kontrol edilebiliyor olması son bir buçuk yılda ciddi darbe alan havacılık sektörü için iyi bir hikaye oldu. Sektör içinde TAV havalimanları ve Türk Havayolları en çok dikkatimi çeken şirketler…

TAVHL sadece ocak ayında yüzde 19.1 getiri sağladı. Endeks üzeri getiri getiren hisse 1 Aralık’tan bu yana yüzde 32 değer kazandı. TAV’ın gelir ve giderleri döviz cinsinden. Dolayısıyla zayıf TL’den görece daha fazla fayda sağlıyor. Bu açıdan bakıldığında, TL’nin son dönemde kazandığı değer bir miktar olumsuz gibi görünse de, dolarTL dördüncü çeyrek dönemde yüzde 24 değer kazanmış durumda. Bu yüzde 24’lük değer kaybı 2022’de yabancı turistin ilgisini çekebilir ve havacılık sektörüne olumlu yansıyabilir. Elbette ki Omicron varyantının sabit kaldığı varsayımıyla. TAVHL Antalya Havalimanı ihalesini kazanması orta/uzun vadede şirketin büyüme performansına olumlu yansıyacağını düşünüyorum. İyi yönetilmesi ve yüksek operasyonel karlılığı şirket hissesini ön plana çıkarıyor. 35.50 ve 32.50 seviyelerine doğru oluşabilecek geri çekilmeler alım fırsatı sunabilir.

Türk Havayolları ise, 2021 yılında kargo gelirlerini artırarak havacılık sektöründe fark yarattı. Kargo gelirlerinin ve hacminin 2022 yılında da artmaya devam etmesini bekliyoruz. Olası bir virüs varyantının dış hatları etkilemesi halinde kargo tarafı şirketin nakit akımını ve karlılığı destekleyecektir. Teknik olarak, bir önceki zirve seviyesini aşan THYAO 26.66 seviyesi üzerinde kalmakta ısrarlı görünüyor. 26.66 üzerinde yerleşmesi halinde hissede ivmelenme sürebilir. Buna karşın 22.5 seviyesine doğru oluşabilecek düzeltme hareketi alım için fırsat sunabilir.