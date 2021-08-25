Eylül ayı sıcak geçecek

Delta varyantı son hız devam ederken, bunun getirdiği ekonomik bozulmalar küresel piyasalar tarafından daha geriden fiyatlanıyor. Bunun en önemli nedeni ise, oyun kurucu ABD Merkez Bankası olan Fed’in bu sene sıkılaşmaya gitmesi halinde henüz salgın tehlikesi bitmeden varlık sınıflarında oluşacak değişimler ve bunun ülke ekonomilerine olan olumsuz etkileri olarak karşımıza çıkıyor.

Özellikle de gelişmekte olan ülke borsaları ve para birimleri açısından bu değişim oldukça önemli. Dolayısıyla ağustos ayını sonlandırdığımız bu günlerde Jackson Hole toplantısının piyasaları olası bir 2021 yılı içindeki sıkılaşmaya ne kadar hazırlayacağı ve bir söylem değişikliği gelip gelmeyeceği merak konusu. Böyle bir durum olması halinde dolar endeksinin yükselmesi ve gelişmekte olan paralar ile emtialar üzerinde baskı kurması beklenebilir. Bununla birlikte ABD endekslerindeki ralli havası biraz bozulabilir ve bu tarafta yaşanacak aşağı yönlü düzeltmeler BİST100 endeksine de yansıyabilir.

Süreç sadece Jackson Hole toplantısıyla sınırlı değil. Toplantı sonrası 3 Eylül’de gelecek tarım dışı istihdam ve Eylül ayında gerçekleşecek Fed toplantısında da piyasa beklenti içinde olacak. Dolayısıyla Eylül ayında dalgalı bir piyasa beklentimin bulunduğunu belirteyim.

Biz ise sırtımızı daha sağlama dayayıp strateji oluşturarak yolumuza devam edeceğiz. Borsa yatırımcısı için yurt dışı piyasalardaki görünüm oldukça önemli olmaya devam ediyor. Küresel risk iştahı şimdilik güçlü ancak daha sonrasında rüzgârın terse dönmesi halinde ABD endekslerinde güçlü düzeltmeler olabilir. S&P için 4430 seviyesi geri çekilmelerde izlenecek yakın destek konumunda. Ancak S&P’de yaşanacak daha derin bir düzeltme halinde 4370 seviyesine doğru satışlar hızlanabilir. 4370 üzerindeki seyirler korundukça buralar iyi bir alım fırsatı verebilir. Dow Jones’ta ise 35 bin 200 seviyesi yakın destek olarak izlenirken, bunun altındaki daha derin düzeltmelerde 34 bin 790 seviyesine doğru aşağı yönlü eğilim izlenebilir. Buna karşın rüzgârın küresel piyasaları desteklemesi halinde yeni rekorlara piyasa her zaman açık görünüyor.

Borsa endeksinde ise, mayıs ve haziran tepeleri olan 1470 seviyesi ağustos ayında da test edildi, ancak bu seviyenin üzerine yerleşemedik. Şimdilik 1410 – 1470 arasındaki git gel devam ediyor. 1470 üzerindeki yerleşik seyirlerde mevcut hisse ağırlığı artırılabilir ve yeni pozisyon girişleri denebilir. Buna karşın 1410 – 1470 aralığı korunduğu sürece mevcut pozisyonlarda korunabilir. Ancak rüzgârın terse dönmesi ve 1400 seviyesi altında kapanışların oluşması halinde kısa vadeli ve riskli pozisyonların sonlandırılmasında fayda var.

DolarTL’de dolar endeksindeki geri çekilmeye bağlı olarak aşağı yönlü bir eğilim izledik ancak halen 8.30 TL seviyesi altındaki seyirler için kalıcı bir rota izlenmiş değil. TL’deki risklerin yukarı yönlü olması dolar kurundaki düşüşler sınırlı kılıyor. Önümüzdeki günlerde 8.00 TL seviyesine doğru oluşabilecek bir geri çekilmede buralardan kurumsal talep gelebilir ve aşağı yönlü eğilim uzun soluklu olmayabilir. Bunun en başlıca nedeni yurt içi bozulan yıl sonu enflasyon beklentileri ve TL’ye olan güvensizlik olarak sayabiliriz. Ancak yukarı yönlü hareketlerde agresif bir yükseliş beklentimizde bulunmadığını belirtelim. Alımların eylül ayı içerisinde 8.60 – 8.80 TL bandında sınırlı kalması beklenebilir.