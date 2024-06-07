Altın ve gümüş neyi fiyatlıyor

2022 Şubat-Mart döneminden bu yana çoğunlukla jeopolitik risklerin ön planda olduğu bir piyasa yaşadık. Özellikle 2023 ekim ayında İsrail-Filistin olaylarının başlamasıyla birlikte altın ve gümüşte yukarı yönde hareketler başladı. Bu süreçte İran-İsrail gerginliği de fiyatların yukarı gitmesini destekledi.



Ekim ayında 1800 dolar seviyelerinde olan ons altın 2400 doların üstünü test ederken, ons gümüş ise 20 dolarlardan gelerek 32 üzerini test etti. Ardından jeopolitik risklerin azalmasıyla birlikte fiyatlarda düşüşler gördük ve dengelenme sağlandı.



Tabii konu jeopolitik olunca buradan net bir söylemde bulunmak zor. Şu an riskler azalmış gibi gözükse de yarın bir gün başka bir haber akışıyla ortalık yeniden karışılabilir. Fakat kişisel düşüncem yaz aylarını bu konuda sakin geçireceğimiz yönünde.



Jeopolitik konuları kenara aldığımızda ana gündem ABD ekonomisi, Fed beklentileri ve 10 yıllık faiz etrafında olacaktır. Fed’in faiz indirme ihtimalinin düşük olduğu bir süreçteyiz fakat bu durum ne dolar endeksinde ne de 10 yıllık faize net bir şekilde yansımıyor. Bu nedenle korelasyonların da bozulduğunu söyleyebiliriz. Yine de ABD’den gelecek olan istihdam ve enflasyon gibi kritik veriler önemli olacaktır. Ben bu aşamada teknik seviye bazlı bir bakış açısının daha sağlıklı ve yol gösterici olacağını düşünüyorum. Aşağıda altın ve gümüşün tekniklerini inceleyeceğiz.

Ons altın teknik görünüm…



Ons altında 23 Mayıs’ta aşağı yönde bir kırılım gelmişti. Bu kırılımdan sonra kısmi baskı gelip tekrar yukarı bir hareket oldu. Fakat mevcut görünümde yeniden sert düşüşler izliyoruz. Grafikte kırmızı ile belirttiğim çizgi önemli bir direnç noktası. 2410/2420 bandı güncel görünümde önemli direnç bölgesi konumunda. Bu bölge altında kalındığı sürece yükselişler bugün olduğu gibi satış fırsatı verebilir. Aşağıda ise 2315,2300 ve 2280 gibi kademeli destekler mevcut. Bu seviyelerden ise alım talebinin geleceğini düşünüyorum. Kısacası tek bir yön yerine seviye bazlı trade fırsatı mümkün gözüküyor.

Ons gümüş teknik görünüm…

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Ons gümüşte 32.50 bölgesinde çift tepe oluştu. Bu durumun uyarısını sosyal medyada geçtiğimiz günlerde vermiştim. Mevcut görünümde 32.50 altı kalındığı sürece aşağı yönde risk mevcut. Özellikle 29.40altına gelinirse baskının artmasını bekleyebiliriz. Ons gümüşte pozitif görünüm için 32.50 üzeri fiyatlama gerekiyor.