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Haziran'da piyasalar başkadır

30.05.2024
Rıdvan BAŞTÜRK
Haziran ayı küresel piyasalar içi oldukça önemli bir ay olacak. 6 Haziran’da ECB toplantısı, 7 Haziran’da ABD istihdam verileri, 12 Haziran’da ise ABD enflasyonu ve Fed toplantısını takip edeceğiz.

Tabii burada ECB toplantısının etkisi Euro varlıklar üzerinde daha fazla olacaktır. ABD’deki üç kritik gelişme ise tüm dünya piyasalarını etkileyecek.

Piyasalarda uzun süredir bant hareketleri izliyoruz. Piyasalar bir yukarı bir aşağı gelgit yapıp aynı seviyeler etrafında dolaşıyor. Haziran ayındaki gelişmeler ile birlikte piyasalarda hem yüksek oynaklık göreceğiz hem de teknik açıdan önemli kırılımlar gelebilir.

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ECB toplantısı EURUSD için önemli, dolayısıyla dolar endeksi için de büyük önem taşıyor. Son iki haftada 4 ECB üyesinden Haziran’da faiz indirimi olabilir şeklinde mesajlar geliyor. Fakat piyasa bu durumu henüz fiyatlamadı. EURUSD paritesi 1.09 bölgesine gidip ardından geri çekildi fakat geniş resme baktığımızda yıl başından bu yana aynı bölgelerde duruyor. ECB kesin faiz indirir veya indirmez gibi bir söylemde bulunmak zor fakat aylar öncesinden söylediğim gibi ECB’nin faiz indirim sürecine Fed’den daha yakın olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle EUR ile ilgili negatif beklentim devam ediyor.

ABD cephesinde ise istihdam ve enflasyon verileri kritik öneme sahip. Güçlü veriler gelmesi durumunda Fed’e yönelik düşük olan faiz indirim beklentileri sıfıra yaklaşacaktır. Bu durum dolar endeksini güçlenmesine ve piyasaların baskı altında kalmasına neden olabilir. Zayıf verilerde ise piyasalar net pozitif fiyatlama yapacaktır.

Fed toplantısından ise sürpriz bir şey çıkmasını beklemiyorum. Faiz sabit kalacaktır. Bu toplantıda üyelerin projeksiyonlarında nasıl bir revizyon olacağına bakacağız. Petrol fiyatlarında yaşanan yükselişler, enflasyon endişelerini sürdürecektir.

Özetle, çok kritik bir döneme giriyoruz. Yukarıda bahsettiğim gelişmeler neticesinde piyasalar şekillenecektir. Haziran’da piyasalar başkadır.

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