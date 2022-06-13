Borsa'da taktik!

Yılın geri kalanında küresel piyasalarda dalgalı ve moralsiz bir sürecin devam etmesi bekleyişi içindeyiz. Bununda birçok sebebi var. En barizi törpülenen büyüme beklentileri ve yüksek enflasyonun artarak devam etmesi. 41 yılın ardından yüzde 8.6 ile enflasyon açıklayan ABD’de enflasyonu dizginlemek için Fed’den faiz artırım beklentileri artmış durumda. Ayrıca Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) de agresif bir faiz artırım sürecine doğru gidebileceği beklentisi hakim. Yurt dışından esen soğuk rüzgarlara rağmen Borsa İstanbul’un getirisini koruyabileceğine yönelik beklentimiz bulunuyor.

Bu sürede taktiksel davranmakta fayda var. Geçen çarşamba yaşadığımız gün içi yüzde 4’ün üzerindeki düşüşleri zaman zaman yaşayabiliriz. Yurt dışı endişeli ortam buna elverişli gibi görünüyor. Eğer yatırımlarınızı borsada değerlendiriyorsanız piyasa için en büyük kötülüğün başında panik yapmak olduğunu bilmeniz gerekiyor. Borsa İstanbul’daki getiri beklentisi halen daha devam ediyor. Ancak hiçbir şey sonsuz kadar düşmeyeceği gibi yükselmeyecektir de. Dolayısıyla ara yaşanan düşüşleri panikle karşılamamakta fayda var. Şu an Borsa endeksini destekleyen temel gerekçeler devam ediyor.

Elbette hisse bazlı hareketleri de görmek mümkün. Özellikle pay geri alımı yapan ve temettü konusunda ön plana çıkan şirket hisseleri yatırımcıların dikkatini çekiyor. Bununla birlikte haziranın sonuna doğru ya da temmuz gibi ikinci çeyrek bilanço dönemine ilişkin beklentiler hisse ve sektörler üzerinde hissedilebilir.

Borsa endeksimizdeki kısa vadeli baskı oluşsa da ana yükseliş trendi sürüyor. Taktiksel olarak bir önceki tepe noktası olan 1562 seviyesinin üzerinde alımların güçlenmesi halinde yükseliş eğilimi dolar bazlı grafik hedefimiz olan 2800 seviyesine doğru sürebilir. 2452 seviyesi aşağı yönde kırılmadıkça mevcut uzun pozisyonlar korunabilir. 2490 seviyesi altında düşüşler olması halinde kısa pozisyonlar için temkinli olmak, 2452 seviyesinin altındaki kapanışlarda ise bu pozisyonlar için pozisyon azaltmak ya da kapatmak için hareket geçmekte fayda var. Orta uzun vadeli pozisyonlar için mevcut portföy korunabilir.