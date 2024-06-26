Piyasalar bekleme moduna geçti…

Piyasalar için kritik ve önemli hareket yaratan günler genellikle ABD istihdam verileri, ABD enflasyon verileri ve Fed akşamları oluyor. Bu gelişmelerin olduğu gün piyasalarda sert hareket yaşandıktan sonra bir sonraki majör gündeme kadar piyasalar bantta kalıyor. Bu tarz gün ve haftalarda trade fırsatlarının ortaya çıktığını görmekteyiz.



Yakın gelecekte Avrupa’daki gelişmeler piyasalar için ana gündem maddelerinden biri olacaktır. Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Fransa ve Almanya gibi önemli ülkelerde aşırı sağın hızlı yükselişi dengeleri sarsmıştı. O gün erken seçim kararı alan Fransa’da ilk tur seçimleri bu hafta sonu yapılacak. Bu seçimlerde Le Pen önderliğinde aşırı sağın etkili olması bekleniyor. Böyle bir senaryoda diğer ülkelere de yansıyan sonuçlar ortaya çıkacaktır. Bu nedenle Avrupa bölgesi ve ülkeler için gelecek süreçte riskler yüksek gözüküyor.



Bu süreçte EUR üzerinde bir baskı hissediyoruz. Aslında bu baskının daha fazla olmasını beklerdim fakat yukarıda bahsettiğim sebeplerden ötürü piyasa bant şeklinde hareket ediyor. Avrupa’daki siyasi çalkantıya ek olarak faiz indirim sürecinin de başlaması EUR için negatif tabloyu kuvvetlendirecektir.



Teknik açıdan da EURUSD paritesinde aşağı yönde riskin kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Kısa vadede 1.0750, biraz geniş görünümde 1.0900 gibi dirençler korunduğu sürece görünüm zayıf kalacaktır. Aşağıda 1.0600 ilk teknik hedef konumunda.



Bu görüntüye rağmen Almanya borsası olan DAX endeksinde herhangi bir negatif tablo görmüyoruz. Dönem dönem düşüşler olsa da hızlı şekilde toparlanma geliyor. Buna benzer hareketler Nasdaq endeksinde de söz konusu. Hızlı düşüşler geldikten sonra hızlı yükselişler izliyoruz. Bu dalgalı seyirlerin bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum. Bu süreçte sabırlı olmak en önemli özellik olacaktır.

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