Borsa İstanbul Kararsız

03.03.2021
Eda KARADAĞ
  • Eda KARADAĞ
  • Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı
Borsa İstanbul’da hafta başındaki sert yükselişe rağmen hacmin zayıf olduğu dikkat çekmişti. Dünde, endeksin hareketi yatay ve hacim bir gün önceye göre daha iyiydi. Bu nedenle, endekste kararsız bir tablonun olduğunu gözlemliyorum.

Son günlerde, hisse bazlı hareketlerin daha baskın olduğunu da söylemek mümkün. Bu nedenle, hisse bazlı seviyeler daha önemli bir durumda. Geçtiğimiz haftada, ABD'de tahvil faizlerinin etkisiyle küresel anlamda bir satış dalgasıyla karşılaşıldı bizde bundan negatif etkilendik. Piyasalarda bir hassasiyet söz konusu. İçeride dördüncü çeyrek bilançolarında sona yaklaştık, dolayısıyla ilerleyen günlerde hisse bazlı hareketlerin etkisi biraz azalabilir.

Dışarıda, tahvil faizi piyasaların odak noktasında olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftaya göre gevşeme var; ancak piyasa hala bu konuda tedirgin. Dün ABD Merkez Bankası (Fed) üyesinden gelen açıklama bu tablo karşısında, varlık alım programını azaltmayı geciktirebileceğini ifade etmişti. Fed'in kısa vadede aksiyon almaması konusunda piyasa ikna olmalı ki, fiyatlamalar biraz daha rahatlayabilsin. Yarın Fed Başkanı Powell'ın bir konuşması bulunuyor, tahvillerle ilgili söyleyeceği açıklamalar, piyasalarda hareketlenme yaratabilir. Hassas bir konu.

Aşının dağıtımı konusunda hızlanma çalışmaları, salgında toparlanma beklentileri, Türkiye'nin salgın döneminde büyümesi, gelecek hafta açıklanacak reform paketi, yabancı kurumların Türkiye'nin büyüme beklentilerini yukarı yönlü revize etmesi, aslında yurtiçi piyasalar açısından olumlu gelişmeler.

Ancak teknik olarak, bir sıkışma olması borsanın hareket alanını kısıtlıyor. Dolayısıyla, şu anda alımların görüldüğü borsa için 1550 direncini izleyebiliriz. Bu direncin üzerinde günlük kapanışlar görülmediği takdirde borsadaki bu hareketin tepki yükselişi olarak yorumlanması mümkün. Ana resimde olası bir satış görülürse bu durumda 1440-1430 bir önceki dip noktaları takip edilmeli ve bu seviyeye kadar karşılanırsa yeniden tepki alımlarının gelebileceğini söyleyebiliriz. Kısacası, endeks için toparlanma çabası görülüyor ama belirttiğim direnç aşılamadığı sürece bu iştahın kısa vade için zayıf kalmasının muhtemel olacağını düşünüyorum.

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