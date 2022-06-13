Fed Haftası başladı...

14-15 Haziran tarihlerinde Fed komitesi toplanacak ve 15 Haziran günü kararını duyuracak. Piyasanın bu toplantıdan beklentisi 50 baz puanlık faiz artışına gitmesi yönünde. Kararla birlikte bu ay Fed ekonomik projeksiyonlarını yayınlayacak. Bu yılın ikinci projeksiyonları geliyor. Enflasyon, büyüme ve işsizlik oranlarında yapılacak revizyonlar takip edilecektir. Ayrıca, noktasal grafiklerde, yılın kalanı için faiz politikasında nasıl bir yol izleneceğine dair mesajlar aranacaktır. Karar metni ve projeksiyonlar sonrası gözler Fed Başkanı Powell'ın konuşmasında olacaktır.

Fed Başkanı Powell'ın söylemleri ve gelecek sorulara vereceği cevaplar, Fed ile ilgili beklentilerin şekillenmesini sağlayabilir. En son ABD'de mayıs ayı enflasyonu yıllık bazda yüzde 8,6 olarak gerçekleşmişti. Bu da Fed'in faiz konusunda agresif olabilme ihtimalini güçlendirdiği için piyasalar bu haftaki toplantıya iyice odaklanmış durumda. Haziran ve temmuz toplantıları sonrasında Fed'in nasıl bir politika izleyeceği merak konusu. Nefesler tutuldu ve Fed toplantısından çıkacak söylemler bekleniyor. Çarşamba gününe kadar piyasalarda temkinli seyirler görülebilir. Fed ile birlikte haftanın kalanında oynaklığın artmasını bekliyorum. Haftanın kapanışı Fed’e bağlı.

Küresel piyasalar, yeni haftaya pek iyi başlamadı. Fed belirsizliği, Çin’de bazı bölgelerde yeniden alınan salgın önlemleri, devam eden savaşın etkisi, enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar ve dünyada yükselen enflasyon karşısında sıkılaşan merkez bankaları, bu konular karşısında risk iştahı baskı altında. Borsalarda satışlar izleniyor. Borsa İstanbul’da dışarıdan etkilendiği için kararsızlık içerisinde.

Sabah saatlerinden bu yana endeks 2519-2552 aralığına kendisini sıkıştırmış durumda. Endekste 22 günlük ortalama 2489 seviyesinden geçiyor. Burayı destek noktası olarak takip edebiliriz. Bu destek altı kapanışların başlaması endekste satışların 2450 seviyesine doğru sürmesine neden olabilir. Endeks için 2450-2489 destek bandı olurken, buraya kadar satışlar karşılandığı sürece yerini tepki alımlarına bırakması beklenebilir. Ancak bu destek alanının aşağı yönlü kırılmasıyla satışlar hızlanabilir ve teknik görünüm bozulabilir. Bu durumda 2400 referans noktası olarak ön plana çıkacaktır.

Borsa için kısa vadede yorulma var. Bu da yukarı yönlü çok güçlü bir ivme yakalamasını zorlaştırıyor. Geçtiğimiz hafta 2684 ile zirvesini yeniledi. İlerleyen günlerde yeni zirveler test edilebilir. Ancak yeni zirveler sonrası performansını korumakta zorlandığı için teknik olarak düzeltme hareketi görülüyor. Bu nedenle çok sağlıklı bir yükseliş oluşamıyor. Orta ve uzun vade için hala bir potansiyeli var. Onun için şirket seçimlerinde seçici davranarak kendinize bir portföy oluşturabilirsiniz. Yukarıda bahsettiğim riskler sebebiyle kısa vadede endeks üzerinde de baskı sürüyor. Bu da endeksin bir süre daha kararsız kalmasına yol açabilir. Bu noktada sizler devreye girmelisiniz. Endekste geri çekilmeler görüldükçe, yeni pozisyonlanmalar açısından değerlendirilebilir. Zirvelerden denemek yerine düşüşler bu noktada daha sağlıklı olabilir. Borsa için 2600 üzeri seyirler yeniden zirve test etmesini destekleyebilir.