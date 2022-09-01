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Riskler sonbaharda da devam…

01.09.2022
Eda KARADAĞ
  • Eda KARADAĞ
  • Gedik Yatırım - Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı
Bu yılın son dört ayına girmiş bulunmaktayız. Jeopolitik risklerin arttığı, yüksek enflasyon etkisiyle merkez bankalarının para politikalarında sıkılaştığı ve resesyon endişelerini konuşmaya devam ediyoruz.

Eylül ayı önemli bir ay çünkü Fed toplantısı olacak. Beklenen Fed toplantısı bu ay 20-21 Eylül tarihlerinde yapılacak. Faiz kararının yanında Fed yılın üçüncü ekonomik projeksiyonlarını da yayınlayacak. En son haziran ayında yayınlanan projeksiyonlar sonrasında eylül ayında yayınlanacak projeksiyonlar için piyasa endişeli. Enflasyon ve büyümede, işsizlikte yapılacak revizyonlar, eylül ayı sonrası için faiz sürecine dair beklentileri etkileyecek. Fed eylül ayı toplantısı öncesinde ağustos ayı istihdam ve enflasyon verilerini görecek. Bu veriler sonrasında 20-21 Eylül toplantısına dair beklentiler daha da netlik kazanacaktır. En son Ağustos ayında Jackson Hole toplantısında konuşan Fed Başkanı Powell, ekonomik verilere bağlı olarak hareket edeceklerinin altını çizmişti. Bu nedenle bundan sonraki süreç için enflasyon ve istihdam verileri, yine piyasalarda oynaklığın sürmesine neden olacaktır. Son günlerde, piyasadaki riskler Dolara olan talebi arttırmış durumda. Güvenli liman olarak görülen Dolar, yükselişini sürdürdükçe, emtialar üzerinde de baskıya neden oluyor.

KISA VADEDE ONS ALTINDA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ HAKİM..

Eylül ayı içinde ons altında oynaklığın yüksek olması beklenebilir. Kısa dönemde düşüş eğiliminde olan ons altın için kritik destek seviyesi 1680 dolar bölgesinden geçiyor. Buranın üzerinde kaldıkça geri çekilmelerde sınırlı kalabilir. Ancak bu seviyenin altına doğru bir kırılım düşüşün daha da devam etmesine neden olabilir. Ons altın için yükselişin başlaması açısından 1835 dolar direncinin üzerinde kapanışlar görülmesinin daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Şu an çok uzak bir nokta ancak ons altın bu seviyeye kadar geçtiğimiz haftalarda yükseliş kaydetmesine rağmen yine de başarılı olamadı. Bu nedenle bu seviyenin üzerinde bir seyir görülmediği sürece teknik olarak ons altın için yükselişin devam edebileceğini düşünmüyorum. Altında, eylül ayı Fed toplantısı, ABD istihdam ve enflasyon verileri takip edilmeli. 

BORSADA YENİ REKORLAR BEKLENİR Mİ?

Borsa İstanbul’da yükseliş temposu korunuyor. Rekor seviyeleri test etmeye devam eden endeks için bilanço sezonunu geride bıraktık ancak eylül ayında da yükselişin devam edebilme ihtimali sürüyor. Bu nedenle bugünden endeks için yukarı yönlü bir seviye vermek pek doğru olmayabilir. Yeni rekorlar sonrası oluşabilecek kar satışlarına karşı dikkatli olunmalı. Endekste hikaye 2900 puan altına doğru kırarsa o zaman değişebilir. Ancak 2900 üzeri hareket kaldığı sürece geri çekilmelerin sınırlı kalabileceğini düşünüyorum. Endeks yükselişini daha da hızlandırmak için yeni hikaye arayışını sürdürecektir.  

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