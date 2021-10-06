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Pandoranın kutusu açıldı

06.10.2021
Rıdvan BAŞTÜRK
Burada yazdığım köşe yazıları ve sosyal medyada yaptığım yorumlarda küresel bazda risk iştahının giderek azalacağı ve dolar endeksinin güçleneceğini ifade etmiştim. Bu hareketlerin gerçekleştiğini göyüyoruz.

Mevcut durumda piyasalar için en büyük risk enflasyon riskidir. Bunu uzun süredir belirtiyorum. Uzun süre boyunca ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından enflasyonun geçici olacağı ifade edilerek piyasalar rahatlatılmaya çalışıldı. Ancak pandoranın kutusu açıldı ve Fed Başkanı Jerome Powell geçen günlerde yaptığı açıklamada enflasyonun beklediklerinden uzun süre yüksek kalacağını ifade etti. Bunun üzerine bir de dünya genelinde enerji fiyatlarında ciddi yükselişler yaşanıyor. Dünyanın bu yükselişlere dayanacağını sanmıyorum. Bu neticede borsalar baskı altında kalırken, dolar endeksi ise değer kazanıyor. 

Enflasyon endişeleri merkez bankalarının piyasadan desteğini azaltmasına neden olacaktır. Bugün Yeni Zelanda Merkez Bankası 7 yıl aradan sonra ilk kez faiz artırdı. Avustralya Merkez Bankası tahvil alımlarını azaltmıştı. Avrupa Merkez Bankası ise pandemi yardımlarını azalttı. Tabii burada kilit rol Fed’de olacak. Son toplantısında belki tapering (tahvil alımı azaltımı) açıklamadı, fakat kasım ayında bunu yapacaklarına yönelik sinyal verdiler. Aynı zamanda üyelerin faiz beklentileri de artış göstermişti. Tüm bunları değerlendirdiğimizde gelecek süreçte risk iştahının düşük kalması ve dolar endeksinin değer kazanması devam edecektir. 

Bir diğer kritik nokta ise, ABD 10 yıllık faizlerinde yaşanan yükselişler… Faizler bugün yüzde 1.57’yi test etti ve yüzde 1.98’e kadar yükselme potansiyeline sahip. Faizlerdeki bu durum emtiaları baskı altına alıyor. 

Gün gün piyasada tepki hareketleri olsa da ana resimlerin değişmesi zor olacaktır. Bu nedenle kısa süreli hareketlere bakmak yerine geniş resmi okumak daha iyi olacaktır. 

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