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Piyasa hassasiyeti…

16.05.2024
Rıdvan BAŞTÜRK
Pandemiden bu yana piyasadaki fiyat davranışları ve hassasiyetler eski yıllara göre oldukça farklı. Özellikle 2013-2020 yılları arasında piyasada bir ürün düşüyorsa düşüyor, çıkıyorsa çıkıyordu. Yani burada demek istediğim bir trend varsa o trend devam ediyordu. Fakat son yıllar gördüğümüz şey düşen ürünün yükseldiği, yükselen ürünün düştüğüdür. Net trendler yerine bant hareketleri ile piyasalarda zaman geçiyor.

Örneğin EURUSD paritesi 2023 yılının başından bu yana neredeyse 1.5 yıldır aynı yerlerde dolanıyor. Tabii ki düşüş ve yükselişler var fakat yukarıda bahsettiğim gibi tek yöne net bir hareket yok. Belirli bölgeye düşüp yukarı gidiyor. Yukarıda da belirli bölgeden aşağı geliyor. Buna piyasa birçok örnek verebiliriz.

Büyük merkez bankalarının yeni bir politika üretememesi bunda önemli etkenlerden biri. Enflasyon riskine rağmen faiz artıramıyorlar. Enflasyon riski olduğu için faiz de indiremiyorlar. Böylece piyasaları kitleyip bantta tutularak zaman geçiriyorlar. Tabii ki bu süreç bir noktada sona erecektir fakat bunun daha vaktinin olduğunu düşünüyorum.

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Piyasa hassasiyeti demişken burada bir konuya da değinmek gerekiyor. Piyasalar ABD ‘den kritik verilere (istihdam ve enflasyon) farklı tepkiler veriyor. Güçlü veriler geldiği zaman piyasa bunu sınırlı fiyatlıyor. Fakat en ufak bir zayıf veride piyasa bu durumu sert fiyatlıyor. Bu bir süredir bu şekilde gerçekleşiyor. Bu nedenle gelecek süreçte ABD’den gelecek kritik verilere bu açıdan bakılması daha sağlıklı olacaktır. 

Bu süreç tam anlamıyla sonlanana kadar piyasada zamanın geçmesine ve bant hareketlerini değerlendirmeye hazır olmak gerekiyor.

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