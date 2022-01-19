  • Bigpara
  • Bigpara Yazarları
  • Rıdvan BAŞTÜRK
  • Küresel piyasalarda faiz stresi…

Küresel piyasalarda faiz stresi…

19.01.2022
Rıdvan BAŞTÜRK
Uzun süredir buradaki yazılarım ve sosyal medyada 2022 yılında ana hikâyenin ABD tahvil faizlerindeki yükseliş olacağını ve bu durumun piyasalarda baskıya neden olacağını ifade etmiştim.

ABD 10 yıllık faizlerin yüzde 1.90’ı test ettiği bir süreç yaşıyoruz. Faizler için birkaç aydır yüzde 1.99 hedefi vermiştim. Bu hedefe yaklaştık. Faizlerdeki yükselişin ana sebebi, küresel bazda yükselen enflasyon ve merkez bankalarının bunun önüne geçmek için sıkılaşmaya gitmesidir. 

Sadece ABD Merkez Bankası (Fed) değil, birçok merkez bankası sıkılaşma yolunda gitmeye devam ediyor. Tabii rezerv para birimi Dolar olduğu için Fed’in adımları daha başka bir önem taşıyor. ABD’de enflasyon son 40 yılın en yükseğinde geldi. Muhtemelen gelecek aylarda da yukarı yönde ivme devam edecek. Özellikle petrol fiyatlarında yaşanan yükselişler enflasyonda yukarı yönde etkiye neden olacaktır.

Fed bunun bilincinde olup mart ayında tahvil alımlarını bitireceğini ve bu yıl 3 faiz artırımı beklediğini açıkladı. Buna ek olarak 8,8 trilyon civarındaki bilançosunu ise küçültebileceğini ekledi. Bu 3 madde piyasalarda risk iştahı için negatif etki yapıyor.

Faizlerdeki yükselişin önüne ABD-Rusya tansiyonu veya Covid-19 gibi sebepler geçebilir. Bu tarz gelişmeler yaşanırsa, faizlerde baskılanma görebiliriz. Aksi durumda faizler yukarı yönde seyretmeye devam edecektir. Faizlerin yüzde 1.90’a gelmesiyle birlikte hem borsalar hem de kripto varlıklarda yani riskli varlıklarda önemli düşüşler gördük. Faizler özellikle yüzde 2 ve üzeri fiyatlanırsa bu durum piyasalardaki stresi artıracaktır.

Bu yıl özellikle gelişmekte olan ülkeler için biraz daha sıkıntılı geçecektir. ABD faizlerindeki yükselişler ülkelerin borçlanma maliyetlerini artıracaktır. Bu durum özellikle dövize ihtiyacı olan ülkeler için daha fazla hissedilir bir negatiflik yaratacaktır.

Bu süreçten her ülke aynı oranda etkilenmeyecek. Süreci doğru yürütebilen, para politikasını buna göre ayarlayabilen ülkeler bu süreci daha az hasarlı geçirecektir. Bu süreci yanlış yönetecek olan ülkeler ise negatif ayrışma gösterecektir. 

 

TümüRıdvan BAŞTÜRK - diğer yazıları
Diğer Yazar Yazıları
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.042 Değişim: 0,00% Hacim : 44.709 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.959 19.01.2022 Yüksek 2.044
Açılış: 1.979
13,4674 Değişim: 0,32%
Düşük 13,3729 20.01.2022 Yüksek 13,5080
Açılış: 13,425
15,3170 Değişim: 0,48%
Düşük 15,1890 20.01.2022 Yüksek 15,3280
Açılış: 15,2436
795,69 Değişim: -0,01%
Düşük 791,48 20.01.2022 Yüksek 799,25
Açılış: 795,77
  • PİYASALAR
  • ENDEKSLER
Sembol Son %
Tüm Piyasa Verilerini Göster»
Endeklerin Tümünü Göster»
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.