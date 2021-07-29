Fed topu eylül toplantısına attı…

29.07.2021
Rıdvan BAŞTÜRK
ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) dün akşam sürpriz bir karar çıkmadığını ve topu 22 Eylül’deki toplantıya attığını görmekteyiz.

Dünkü toplantıda bazı önemli konular vardı. Bunlardan biri, Fed üyelerinin artık daha sesli bir şekilde varlık alımlarının nasıl azaltılması gerektiğini konuşmalarıydı. Fed’in bir sonraki toplantısının eylül ayında olacağını düşünürsek bu toplantıya kadarki süreçte gelecek olan enflasyon ve istihdam verileri Fed üyelerinin görüşlerinde bir netlik oluşmasını sağlayacaktır.

Daha önce Japonya, Kanada ve Yeni Zelanda Merkez Bankaları’nın tahvil alımlarını azalttıklarını ifade etmiştik. Küresel bazda yaşanan yüksek enflasyon ortamında merkez bankaları bu riski göz önünde bulundurarak desteklerini azaltıyor. Fakat burada kritik nokta Fed’in yaklaşımı olacaktır. ABD’de manşet enflasyon yüzde 5.4, çekirdek enflasyon yüzde 4’e yükseldi.

Önümüzdeki aylarda enflasyonda yükseliş devam edecek gibi gözüküyor. Buna rağmen Fed Başkanı Powell, enflasyondaki yükselişin geçici etkilerden kaynaklandığını ısrarla ifade ediyor. Evet enflasyon buralarda kalmayabilir fakat normalleşmenin olacağı seviye yüksek ihtimalle Fed’in hedefi olan yüzde 2’nin üzerinde kalacaktır. Böyle bir durumda Fed tapering yapmaya başlayabilir. 

Kısacası Fed piyasaları oyalamaya, dengede tutmaya devam ediyor. Ancak bu oyalamanın yavaş yavaş sonlarına geldiğimizi düşünüyorum. 

Fed toplantısının ardından dolar endeksinde düşüşler görülürken, majör borsalar ise yatayda kaldı. Dolar endeksindeki düşüşlerin bir kar satışı olduğunu ve orta-uzun vadede dolar endeksinin güçlü olacağını düşünüyorum. Bu nedenle bu tarz düşüşler dolar endeksi lehine alım fırsatları yaratabilir. Majör borsalarda ise Eylül toplantısına kadar majör bir hareket beklemiyorum.

 

TümüRıdvan BAŞTÜRK - diğer yazıları
Diğer Yazar Yazıları
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.393 Değişim: 0,09% Hacim : 11.641 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.380 30.07.2021 Yüksek 1.393
Açılış: 1.383
8,4381 Değişim: -0,21%
Düşük 8,3933 30.07.2021 Yüksek 8,4894
Açılış: 8,4556
10,0365 Değişim: -0,32%
Düşük 9,9678 30.07.2021 Yüksek 10,0970
Açılış: 10,0686
492,59 Değişim: -0,93%
Düşük 490,25 30.07.2021 Yüksek 498,90
Açılış: 497,19
  • PİYASALAR
  • ENDEKSLER
Sembol Son %
Tüm Piyasa Verilerini Göster»
Endeklerin Tümünü Göster»
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.