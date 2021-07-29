Fed topu eylül toplantısına attı…

Dünkü toplantıda bazı önemli konular vardı. Bunlardan biri, Fed üyelerinin artık daha sesli bir şekilde varlık alımlarının nasıl azaltılması gerektiğini konuşmalarıydı. Fed’in bir sonraki toplantısının eylül ayında olacağını düşünürsek bu toplantıya kadarki süreçte gelecek olan enflasyon ve istihdam verileri Fed üyelerinin görüşlerinde bir netlik oluşmasını sağlayacaktır.

Daha önce Japonya, Kanada ve Yeni Zelanda Merkez Bankaları’nın tahvil alımlarını azalttıklarını ifade etmiştik. Küresel bazda yaşanan yüksek enflasyon ortamında merkez bankaları bu riski göz önünde bulundurarak desteklerini azaltıyor. Fakat burada kritik nokta Fed’in yaklaşımı olacaktır. ABD’de manşet enflasyon yüzde 5.4, çekirdek enflasyon yüzde 4’e yükseldi.

Önümüzdeki aylarda enflasyonda yükseliş devam edecek gibi gözüküyor. Buna rağmen Fed Başkanı Powell, enflasyondaki yükselişin geçici etkilerden kaynaklandığını ısrarla ifade ediyor. Evet enflasyon buralarda kalmayabilir fakat normalleşmenin olacağı seviye yüksek ihtimalle Fed’in hedefi olan yüzde 2’nin üzerinde kalacaktır. Böyle bir durumda Fed tapering yapmaya başlayabilir.

Kısacası Fed piyasaları oyalamaya, dengede tutmaya devam ediyor. Ancak bu oyalamanın yavaş yavaş sonlarına geldiğimizi düşünüyorum.

Fed toplantısının ardından dolar endeksinde düşüşler görülürken, majör borsalar ise yatayda kaldı. Dolar endeksindeki düşüşlerin bir kar satışı olduğunu ve orta-uzun vadede dolar endeksinin güçlü olacağını düşünüyorum. Bu nedenle bu tarz düşüşler dolar endeksi lehine alım fırsatları yaratabilir. Majör borsalarda ise Eylül toplantısına kadar majör bir hareket beklemiyorum.