Düşen Yıldız Yeniden Parlayabilir

Yurtdışında ne oluyor derseniz, bir trend değişiminin gerçekleştiği görüşündeyim.

Aşağıda sol sütunda görebileceğiniz üzere, her ne kadar haftalık ortalama yüzde 4,3 değer artışı yaşandıysa da Mayıs bütününde borsa endeksleri sadece yüzde 1 yükseldi.

Bu nedenle geçen haftanın yükselişi Mayıs ilk yarıda yaşanan ilave kaybın telafisinden öte bir değişim ifade etmiyor.

Halen borsa endeksleri sene başına göre de bir yıl öncesine göre de yüzde 15-23 arası oranlarda iskonto taşıyor.

Dünya borsalarında yüzde 20-30 $ bazı getiri potansiyeline işaret eden bu durum, tabelaya yansır mı derseniz evet bir önceki yazıda da paylaştığım görüş geçerli; önümüzdeki sekiz aylık parkurda (Ocak 2023 sonuna kadar olan kesit) bunun gerçekleşme ihtimalini yüksek buluyorum.

Bugün sizlerle farklı bir finansal seçeneğe ilişkin görüşlerimi paylaşacağım; gümüş…

Altın ile birlikte 2020 Ağustos ayına kadar olan parkurda güçlü bir ralliye imza atan gümüş bir senedir değer kaybediyor.

Önceki iki yıl 30 $’a kadar yükselen bu finansal seçenek, Mayıs ortasında 20,5 seviyesini test edip geçen haftayı 22,1 $ seviyesinde tamamladı.

21,80 ve 21,20 desteklerine sahip gümüşün ben ikinci yarıyıl içinde 27 $ civarına yükselme potansiyeli olduğunu düşünüyorum.

Geçici de olsa daha düşük fiyatları test edemez mi derseniz belki 19-20 $ bandını da test edilebilir ama bunun olasılığını düşük buluyorum.

Gümüş için artık pozitif olmamın ilk nedeni geride kalan iki yılda yüzde 0,50 düzeyinden Mayıs ayında yüzde 3,20 seviyesine kadar yükselip geçen haftayı yüzde 2,75 ile tamamlayan ABD 10Y tahvil faizinde zirve oluşumunun gerçekleşmiş olabileceğini düşünmem.

Tıpkı altın gibi gümüş de tahvil faizlerine yüksek duyarlılık taşıyor ve ABD tahvil faizleri yükselirken düşüyor veya en azından yükseliş yaşayamıyor.

Önümüzdeki hafta-aylarda ABD faizlerinde yeniden ölçülü artışlarla karşılaşabiliriz ancak yüzde 3,20’den çok öte seviyelere tırmanış petrol 200 dolara koşmadıkça zor gözüküyor.

İki yıla yakın süren eyvah ABD tahvil faizleri baskısının ortadan kalkmış görünmesi gümüş için avantaj.

İlgi çekici bulmamın ikinci gerekçesi fiyat.

Her ne kadar 2016-2018 dönemini ortalama 17,5 $ seviyesinde geçiren XAG şimdi bu fiyatın yüzde 25 üzerinde olsa da aradan geçen beş yıl ABD’de toplam enflasyon yüzde 19 oldu.

Bu nedenle 17,5 $’ın bugünkü bazını 21 $ olarak görmeliyiz.

Ancak bu gördüğü en düşük değere göre değil, 2016-2018 ortalama fiyatına göre yapılan bir hesaplama.

Ortada bir aşırı iskonto yok gümüşün bugünkü fiyatı olan 22 $ normal.

Peki gümüş hangi fiyatı görürse aşırı ıskontodan bahsedebiliriz?

2015 sonunda yine eyvah FED paniği ile test edilen en düşük düzey 13,7 $ olmuştu.

O fiyatı yedi yıllık enflasyon ile bugüne yürütürsek bazı yaklaşık 17 $ eder.

İşte bu fiyat (17 $) bence hem aşırı iskontonun adresi hem de enerji fiyatlarında beklenmedik bir sıçrama veya farklı bir gerekçe ile varlık piyasalarında agresif bir çalkantı olursa gümüş nereye düşebilir, riski nedir sorusunun yanıtı.

Her yatırım kararında potansiyel getirinin ve bunun gerçekleşme olasılığının yanında potansiyel riski ve gerçekleşme ihtimalini de tanımlamak gerekir.

Bu pencereden bakınca gümüşün gerçekleşme olasılığı son derece düşük görünse de yüzde 20 kadar bir değer kaybı riski taşıdığını not etmek gerekir.

Tabi bu $ bazı durum. TRY bazında küresel bir kara kuğu senaryosunda gümüşün potansiyel riski daha kısıtlı olabilir.

Çünkü o senaryo gerçekleşecek olursa XAG gibi TRY de değer kaybedebilir.

Peki favori gördüğün senaryoda tepe beklentin neden 27 $ ile kısıtlı daha fazla artamaz mı iki sene önce 30 $’ı görmüş bunun bazı şimdi 34 $ eder derseniz önümüzdeki 12 ay içinde belki 30 $ da olabilir ama bu dahi o kadar kolay değil.

Çünkü her ne kadar ABD faizlerinde ilave agresif & kalıcı yükseliş beklemesem de, önümüzdeki 12 ay yatay seyri muhtemel buluyorum. Bu da gümüşte frenleyici etki yaratacaktır.

34 $ bazının radara girmesi için dünyada gerçek bir resesyon fiyatlaması gerekir.

Ancak o zaman ABD 10Y faizde sert düşüş yaşanır ve gümüş için 34 $ bir potansiyel halini alır.

Önümüzdeki asgari 12 ay ben bunu beklemiyorum.

Ya Altın ? İkinci yarıyılda bu cephede de ılımlı pozitif bir hareket mümkün. Kalıcı değer kayıpları riski düşük. Ancak ezeli rakibi gümüş ile kıyaslandığında ve geçmişte gördüğü fiyatın bugünkü reel bazı ile bakıldığında ben gümüşü tercih ediyor, altını yeterince ilgi çekici bulmuyorum.

BORSA İSTANBUL

2420 ve 2350 seviyelerinde desteğe sahip olduğunu düşündüğüm BIST ile noktalayalım.

Yönettiğim yatırım fonunda geçen hafta yüzde 8 ağırlıkla gümüşü varlıklara ilave ederken, Türkiye hisse senedi yatırımlarının da ağırlığını yüzde 10’dan yüzde 19’a yükselttim.

İlerleyen haftalarda her ikisinde de ağırlığı daha yüksek oranlara çıkartabilirim.

GPG içinde BIST ağırlığını yükseltmemde hisse senedi bazında son bir ay içinde (TRY bazlı) yüzde 10-15 iskonto kazanan seçeneklerin oluşması ve Borsa İstanbul’un yaz aylarını dış iklimin katkısı ile ölçülü pozitif geçirebileceğini düşünmem etkili oldu.

Popüler soru endeks hangi seviyeye kadar yükselebilirse de, bence var olan yüksek enflasyonlu şartlarda doğru soru hangi takvim diliminde hangi seviyeye kadar yükselebilir olmalı.

Bu pencereden bakınca yılsonuna kadar olan süreçte BIST 100 endeksinin 3,000 puana ulaşma ihtimalinin yüksek olduğunu, bunun Eylül sonuna kadar olan kesitte gerçekleşmesinin de favori senaryo olmasa da mümkün olduğunu düşünüyorum.

BIST için bence önümüzdeki süreci üç ayrı evre olarak ayrıştırmak daha doğru.

2022 ikinci yarıyıl, 2023 ilk yarıyıl ve 2023 ikinci yarıyıl.

Borsa İstanbul için ilk parkurda (2022 ikinci yarıyıl) ılımlı pozitif, ikinci parkurda (2023 ilk yarısı) güçlü pozitif senaryoların şansını daha yüksek buluyorum.

12 ay sonra endeksi hangi seviyede görebiliriz derseniz yüzde 80 kadar bir artışla 4400 puan civarına yükselmesi beni şaşırtmaz.

İşte bu nedenle de önümüzdeki haftalarda oluşabilecek fırsatları çok daha alıcı bir gözle takip ederek Türkiye hisse senedi yatırımlarının ağırlığını yüzde 25’e yükseltmeyi planlıyorum.

GPG Nedir / Nasıl Alınabilir? http://pusulaninotesi.com/gpgyatirimfonu/

Bir sonraki Pusula’da buluşmak dileği ile…