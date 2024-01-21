Borsa İstanbul Dinleniyor

Bugün Pusula’da Borsa İstanbul’da geçen hafta şahit olduğumuz yatay seyir bir patinaj olarak mı görülmeli yoksa endeks güç mü topluyor sorusuna yanıt arayacağım.

Başlıkta da belirttiğim üzere geçen hafta gördüğümüz yatay halin bir tepe oluşumu değil mola olduğunu düşünüyorum.

Herhangi bir finansal varlık hele de pozitif haber akışı varken (Moody’s) yükselemiyorsa bunun kuşku uyandırması doğal ama bir çıkarım için yetersizdir.

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BIST’te hızlı bir değişim yaşanıyor.

Uzun süre yön konusunda çok daha büyük bir kalabalık teşkil eden lokal yatırımcılar etkili olurken artık yabancı fonların da etkili olmaya başladığı bir döneme girdik.

Ancak bu henüz küresel fonların alım yaptığı hafta veya ay endeks mutlaka yükselir satarlarsa o hafta-ay endeks düşer tadında bir duruma dönüşmedi.

Artık Borsa İstanbul’da yerel-yabancı dengesi var ve rötarla da olsa küresel fonlar yön konusunda etkili oluyor.

2024 yılının ilk 3 haftasında dünya borsaları ortalama yüzde 6 değer kaybı yaşadı.

BIST ise bu parkurda $ bazında yüzde 4,4 değer kazandı.

Lokal yatırımcılar endeks yükselirken nasıl hangi hisse senedine yatırım yapsam diye sorgular daha iştahlı olur düştüğünde ne satsam sorusuna papatya falı açarsa küresel trend de yabancı fonların benzer bir tavır ortaya koymasına sebep olur.

Ben bu nedenle BIST’in dünya borsalarında satışın sürdüğü geçen haftayı yatay geçirmesini bir dayanıklılık olarak görüyorum.

Ancak bu durum sizlere yurtdışında satıcılı seyir sürerse BIST bundan yine etkilenmez diye düşündürmemeli.

Aksine yurtdışında satıcılı hal sürecek olursa bunun küresel fonların BIST’teki satış ordinolarını daha da arttırıp alış ordinolarını daha da azaltacağını düşünüyorum.

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Hal böyle olursa da stop loss yöntemini benimsemiş yerel-yabancı aktörlerin ve duyguları ile hareket edip “amanın düşüyor ben de satayım” diyebilecek kıpır kıpır yatırımcıların satıcı cenahta kalabalık yaratması muhtemel.

Ancak ben halin böyle olacağını düşünmüyorum.

Çünkü yurtdışında Noel sonrası başlayan ara negatif trendin sonuna çok yakın olduğumuz görüşündeyim.

Cuma ABD seansında yaşanan dengelenme 4 haftadır süren satıcılı seyrin sona erdiğine işaret eden bir sinyal olabilir mi derseniz evet bence mümkün ve ihtimali yüzde 60’dan az değil.

Bu nedenle BIST’in bir süre 7850-8100 bandı içinde yatay kalabilecekse de henüz yukarı yönlü hareketini tamamlamadığını ve yükselişin süreceğini düşünüyorum.

Nereye kadar sorusunun cevabına ilişkin görüşüm aynı; yılın ilk yarısı içinde 285 – 300 $ / son çeyreği içinde 375-400 $ bandının test edilebileceği görüşündeyim.

Cari kapanış değeri olan 265’e (7997 / 30,2) göre 5 aylık bir vadede dolar bazında yüzde 10 / 11-12 aylık vadede yüzde 45 fena bir potansiyel değil.

Risk yok mu elbette var. Ama bence her varlık adına olduğu gibi doğru soru bu riski almaya & taşımaya değip değmeyeceği olmalı.

Olasılığını düşük bulmakla birlikte BIST yeniden 250 $’a gerileyecek olursa ilave alım kaynağını rezervde tutarak ve dengeleyici farklı yatırım araçları ile portföyü kombinleyerek ben BIST’e yatırım yapılabileceği ve var olan yatırımların sürdürülebileceği görüşündeyim.

Kombinde kim yer alabilir derseniz dört yıldır ağırlıkla 22,5 – 25,5 $ bandında yatay seyredip geçen haftayı 22,6 $ tamamlayan gümüş ilk aklıma gelen geleneksel seçenek.

Gümüşün yılın ilk çeyreği içinde 24,5 $ / yılın ikinci yarısında da 27,5 $’a yükselmesi şaşırtıcı olmaz.

Bir noktaya daha dikkat çekerek yazıyı tamamlayım; yurtdışında rota yakın vadede yeniden yukarı döner ve borsalar yükselmeye başlarsa bir ihtimal BIST buna (düşüşe katılmadığı için) hemen reaksiyon göstermeyebilir.

Ancak bu sadece bir rötar olarak kalır yönü değiştirmez.

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Bir sonraki Pusula’da buluşmak dileği ile…