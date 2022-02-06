Borsalar Yeniden Fırsat Sunuyor

Ocak ayında ortalama yüzde 5 kayba imza atan gelişmiş ülke endeksleri ılımlı pozitif seyrederken bu kez gelişen ülke borsaları değer kaybetti. BIST’te bu akımın etkisiyle Ocak priminin yarıya yakını geri verdi ve Şubat ilk hafta yüzde 3 kayıpla 1944 puana geriledi.

Geçen hafta gelişen ülkeleri negatif etkileyen Avrupa Merkez Bankası oldu. Tıpkı FED gibi ECB de enflasyondan rahatsız. Perşembe günü sürpriz şekilde yıl içinde faiz oranlarını yükseltmeye hazırlandığını açıkladı.

Euro hızla değer kazanırken tahvil faizleri yukarı, borsa endeksleri aşağı geldi. ECB’nin Mart toplantısında daha somut bir takvim vermesi ve yılın ikinci yarısında eksi % 0,4 olan mevduat faizini kademeli biçimde % 0 düzeyine yükseltmesi bekleniyor.

Olağan akışta ekonomi güç kazandığında merkez bankaları bu durumdan emin olur ve ağır adımlarla faiz oranlarını normal sayılacak düzeye yükseltir, politika değişikliğinin ekonomik aktiviteyi tersine çevirmesinden endişe ederler.

2022 yılını önceki faiz artırım setlerinden ayıran olgu, enflasyonun ivmesi.

Merkez bankaları bu kez görece hızlı harekete geçerek yüksek enflasyonun ekonomide kalıcı hale gelip ilerde hasar vermesine engel olmak istiyor.

Yukarıda Almanya, aşağıda ABD tahvil faizlerinde bunun fiyatlanışını görüyorsunuz. İyi olan şu ki 10 yıl vadeli tahvillerde faizlerin artış ivmesi kısa vadeli tahvil faizlerine kıyasla ılımlı.

Bu tahvil cephesindeki aktörlerin, faiz oranlarının reel getiri içerecek düzeye yükseltilmeyeceği görüşünde olduğunu gösteriyor.

ABD için normal sayılan enflasyon yüzde 2’dir. Bu yılın sonu için FED’in tahmini yıllık yüzde 2,6 2024 için yüzde 2,1.

Şu anda yüzde 0,25 olan politika faizinde ise FED’in beklentisi 2024 yılında oranın yüzde 2,25’e yükseleceği yönünde.

ABD tahvil piyasası uzun zamandır faiz artırım setini fiyatlıyor. Bu fiyatlama tempo kazandığında borsalarda geçici-ölçülü satışa neden oluyor. Tahvil cephesi sakinleşince borsa endeksleri değer kazanıyor.

Geçen haftayı yüzde 1,91 seviyesinde tamamlayan 10Y ABD tahvil faizi Temmuz 2020’de yüzde 0,55 düzeyindeydi. Bu cephede yukarı yönde seyir yeni değil. Tahvil faizleri 20 aydır yükseliyor.

Önümüzdeki birkaç ay içinde faiz oranlarının 20-30 baz puan kadar daha arttığına şahit olabiliriz.

Hareket ılımlı bir hızla gerçekleşirse borsaları etkilemeyecektir. Tempolu şekilde sürecek olursa hisse endekslerinde yüzde 3-5 arası oranlarda ilave kayıplarla karşılaşabiliriz.

ABD 10Y tahvil faizi yüzde 2,10-2,25 bandına ulaşacak olursa ben FED’in tüm faiz artırım setinin ve ölçülü bilanço küçültme programının büyük ölçüde fiyatlara girmiş olacağı görüşündeyim.

Sadece tahvil cephesinde mi? Elbette hayır.

Finansal piyasalar bir orkestra gibidir. Bir market bir olguyu fiyatlamışsa bu diğer marketler için de geçerli olur.

Altın ve gümüş şu ana kadar tahvil faizlerindeki yükselişe büyük dayanıklılık gösterdi.

$ bazında Ağustos 2020- Ağustos 2021 döneminde değer kaybeden bu ikili altı aydır yatay seyrediyor. Bir süre daha kalıcı yükseliş yaşamaları kolay değil. Ancak 2022 ikinci yarıyılda şartların bu ikili adına destekleyici olabileceği görüşündeyim.

Bu nedenle önümüzdeki birkaç ay içinde ons altında 1650 $ gümüşte 19 $ civarına gerileme yaşanacak olursa bunun alış fırsatı olarak görülebileceğini düşünüyorum.

Borsa endeksleri ile devam edelim…

Yukarıda MSCI Almanya endeksini görüyorsunuz. Son beş yılın en düşüğü olan 2020 başında gerilediği 1350 $ seviyesini referans almak yanıltıcı.

Covid 19 krizi nedeniyle test edilen bu seviye zaten kalıcı da olamadı.

Dip işaretlemek isteyenler için ekonominin durgunluk içinde olduğu 2019 başındaki 1750 $ görece daha anlamlı bir referans. Onun bugünkü reel bazı yaklaşık 2000 $.

Ancak bugünkü şartlar üç yıl öncekinden farklı. Alman ekonomisi durgunlukta değil aksine bu sene yaz aylarından itibaren canlanma bekleniyor.

Bu nedenle cari değer olan 2314 $’ın yüzde 13 altındaki 2000 $’ın test edilmesini beklemek gereğinden fazla evham içerebilir.

Yukarı yönde alan nedir derseniz bunun da limitli olduğu görüşündeyim.

Son beş yılın en yükseği olarak 2018 başında test edilen 2550 $’ın bugünkü bazı (toplam yüzde 12,5 ABD enflasyonu eklenmeli) 2900 $ eder.

Test edilebilir mi? İmkânsız değil.

Borsa endeksleri ile aynı yönde hareket eden ve senaryo analizlerimde büyük yararını gördüğüm veri İmalat PMI’lardır.

2021 yaz aylarında borsa endeksleri ile birlikte tepe yapan ve Kasım ayına kadar gerileyen bu endeks Ocak ayında belirgin şekilde yönünü yukarı çevirdi.

Hizmet PMI’lardan farklı olarak bu endeks genelde tutarlı ve devamlılık gösteren ara trendlere sahne olur.

2022 ikinci ve üçüncü çeyreğinde ekonomik aktivitenin güç kazanacağını fısıldayan bu göstergeyi de dikkate alarak ben MSCI Almanya’nın yıl içinde yüzde 15 kadar artış kaydedip 2600-2750 bandına yükseleceğini düşünüyorum.

Piyasa aktörleri şimdilik bu cephede oluşan pozitif sinyali göz ardı ediyor ve merkez bankalarının politika değişikliğini fiyatlıyor ki, bunu normal karşılamak gerekir.

Bu durum bir süre daha devam edebilir.

Ancak en geç iki ay içinde borsaların imalat PMI’lar ile birlikte hareket etmeye başlayacağını ve Covid 19’un salgın olmaktan çıkacağı-ekonomik aktivitenin kuvvetleneceği beklentisiyle hissedilir bir ralliye yelken açacaklarını düşünüyorum.

Şüphesiz bu senaryo gerçekleşirse BIST adına da destekleyici olacaktır.

BIST 100 endeksi (mavi çizgi) enflasyondan arındırarak (yani enflasyon kadar artışı yok sayarak) bakarsak senelerdir hudut analizlerinde başarı olan kırmızı bandın içinde hareket ediyor.

Güncel kapanış değeri ile endeksin bu bariyerin üst sınırına yükselmesi için yüzde 20 (enflasyon üzeri) değer artışı kaydetmesi alt bariyeri test etmesi içinse yüzde 10 geri çekilmesi gerekiyor.

Potansiyel Şubat enflasyonunu yüzde 4 varsayarsak haftayı 1944 puanda tamamlayan BIST için çok çekici bir hal aldı dememizin yerinde olacağı değer yaklaşık 1825 puana denk gelir.

Test edilir mi? 1900 edilebilir ama ben var olan bilgi setiyle endeksin 1825 puana gerileme olasılığını düşük buluyorum.

Neden kaleme aldın derseniz, her gerçekleştirilen veya sürdürülen yatırımın ilk önce potansiyel riskinin ne olduğunu sorgulamak daha doğru.

Yukarı yönlü potansiyel içinse Mayıs sonuna kadar olan kesitte 2400-2500 bandının geçerliliğini koruduğunu 2022 son çeyrek içinde ise 2750 puan civarına yükselişin mümkün olduğunu düşünüyorum.

Haklı olarak Ukrayna-Rusya diyenler olacaktır. Güven duyduğum analistler bu cephede olağandışı bir gerilim riskini düşük buluyor. Bir sonraki Pusula’da buluşmak dileği ile…

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