Borsa Yeniden Yükselebilir

Borsalarda önümüzdeki 6-7 hafta olumlu seyrin sürmesi ihtimalini yüksek buluyorum. Yaz aylarına kadar olan bu kesitte borsa bazında değişmekle birlikte ortalama yüzde 10 kadar değer artışına şahit olabiliriz.

Yerel faktörlerde bir değişiklikle karşılaşmazsak hemen her vadede göreli iskontosu yeniden tarihi düşük düzeylere gerileyen Borsa İstanbul’un da bu harekete katılabileceği görüşündeyim.

Yukarıdaki grafikte gördüğünüz euro bazı BIST/DAX rasyosunu sizlerle sık sık paylaşıyorum. Türk borsasındaki göreli iskonto geçen hafta, 2018 sonbaharı (Brunson gerilimi) ve 2020 sonbaharında (USDTRY 8,58 test edildiği sırada) gerilediği yere ulaştı.

Bu durumun en azından yabancı satışını keseceğini ve hafta ortasından itibaren düşük ağırlıkla da olsa küresel fonların yeniden Türk varlıklarında alıcı olarak görülebileceğini düşünüyorum.

Salı günü kabine toplantısı var ve hızlanan salgına yönelik yeni tedbirlerin açıklanması bekleniyor.

İşte ufuktaki negatif haber sayabileceğimiz bu beklenti tüketildikten yani gerçekleştikten sonra ben şartların Türk varlıkları adına daha pozitif hale gelebileceği görüşündeyim.

Kısa vadede dış politik cephede negatif sürprizlerle karşılaşacağımızı sanmıyorum. Aksine önümüzdeki birkaç ay içinde ABD ile ilişkilerde limitli pozitif gelişmeler daha olası.

İç politik tansiyonda da sıra dışı bir sıçramayla karşılaşmazsak Borsa İstanbul’un Mayıs sonuna kadar olan kesitte yüzde 10-15 kadar prim kaydetmesi mümkün.

Yukarıda tabloda çeşitli vadelerde $ bazında ülke borsalarının yaşadığı değişim oranlarını görüyorsunuz.

Teorik olarak BIST’in önümüzdeki aylarda yukarı yönde kaydedebileceği alan yüzde 10-15’in çok ötesinde.

Ancak bunun pratiğe yansıması için başta enflasyon, beklentilerde olumlu yönde bir değişimin gerçekleşmesine ve belirsizliklerin azalmasına ihtiyaç var.

Yerel finansal seçenekler içinde ben önümüzdeki birkaç aylık kesitte asgari BIST kadar değer artış potansiyeline sahip cephenin Türk devlet tahvilleri (eurobond değil kastım) olduğunu düşünüyorum.

Mart ayının son bölümünde kurdaki ve enflasyon beklentilerindeki yükselişle 10 yıl vadeli Türkiye devlet tahvilinin ikincil piyasa fiyatı sert şekilde aşağı geldi.

Döviz kurlarında yeni sıçramalar ile karşılaşılmaz ve enflasyonun cari düzeyinin en azından kalıcı şekilde üzerine çıkmayacağı, yılın ikinci yarısında limitli bir geri çekilmeye sahne olacağı düşüncesi baskınlık kazanırsa 10 yıl vadeli tahvilin faizinde aşağı, fiyatında yukarı yönde bir değişim gerçekleşebilir.

Halen üç hafta öncesine göre yüzde 22 iskontolu işlem gören bu cephede ben yaz aylarına kadar olan süreçte fonlama getirisi dışında yüzde 10-15 kadar değer artışının mümkün olduğu ve bazı yabancı fonların Türkiye pozisyonu açarken bu cepheyi BIST’e tercih edebileceği görüşündeyim.

Türk Lirası ile tamamlayalım. Genelde bu tür pozitif görüşlerin baskın olduğu yazılar kaleme aldığımda, TRY adına da dikkate değer prim alanı olduğunu ifade eder, göreli ıskontoya dikkat çekerdim.

Evet Türk Lirası aşağıdaki tabloda görebileceğiniz üzere emsalsiz bir ıskontoya sahip. Ancak Türkiye’nin bu yıl turizm gelirlerinde umulan sıçramayı sağlama şansının azalması bu cephedeki prim alanını kısıtlayabilir.

Mart ayının son haftasında yerel tasarruf sahipleri yüksek tutarda döviz satışı gerçekleştirdi. Kurda yaşanabilecek aşağı yönlü hareketlerde ben bu yatırımcıların bir bölümünün alıcı olarak devreye girebileceğini ve TRY’daki prim alanını sınırlayabileceklerini düşünüyorum.

Türk varlıklarında riski almak-taşımak isteyecek yabancı aktörlerin de önümüzdeki süreçte sigortalı (fiilen dövizden Türk Lirasına geçmeden) pozisyonlara görece daha fazla ağırlık verdiğini görebiliriz.

Bu nedenlerle önümüzdeki birkaç aylık kesitte Türk devlet tahvili ve başta bankalar bazı BIST30 hisselerinin kaydedebileceği getirinin benzer oranda Türk Lirasına yansımadığına başka bir deyişle borsa ve tahvilde fiyatlar yükselirken döviz cephesinde yatay veya ılımlı negatif bir seyrin yaşandığına şahit olabiliriz.

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