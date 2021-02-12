Endekste bizi ne bekliyor?

Kar satışlarının hızlanacağına yönelik ilk sinyale 1530 seviyesinin altında birkaç günlük kapanış gelmesiyle oluşabilir. Bu durumda 1500 seviyelerine doğru geri çekilmeler görülebilir. Ancak söz konusu durumun gerçekleşmesinde dahi büyük resimde yukarı trend korunmaya devam edecek.

Endeksteki bozulmanın daha net oluşması için 1477 seviyesindeki 50 günlük ortalamasının altında birkaç günlük kapanışların oluşması gerekmekte. İşte bu durumda satış baskısının artacağı ortam oluşabilir.

Kısa vadeli yatırımcılar için 1530 seviyesi üzerindeki seyirler korundukça satış için ısrarcı olunmamasında fayda var. 1550 seviyesi ve bunun üzerinde 1580 seviyesine doğru yükseliş eğilimi görülebilir. 1530 altındaki seyirler kısa vadeli stratejiler için temkinli olunacak yerler olmalı.

Orta uzun vadeli stratejilerde endeks 50 günlük ortalamasının üzerinde kaldığı sürece pozisyonlar korunabilir. Bilanço dönemi 11 Mart’a kadar devam edecek. Bu süreçte hisse bazlı hareketler olabilir. Uzun vadeli yatırımcılar için elinde bulundurdukları şirket hissesine yönelik bozulmalar olmaması halinde pozisyonlarını koruyabilirler. 1530 seviyesinin altında satışların hız kazanması durumunda endeks ya da var olan hissede kısa pozisyonlar denenebilir.