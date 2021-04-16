ABD borsalarında rekorlu hafta geride kalıyor

ABD’de işler kısa vade için yolunda gidiyor. Biden hükümeti aşılama konusunu oldukça iyi yönetiyor. Aşılama hedefini arttıran Biden, bu hafta Johnson&Johnson aşısının kullanımı askıya bile alsalar yine de aşılama politikasını sekteye uğratan bir durumun olmadığı da ifade ediliyor. Ekonomiyi desteklemek adına teşvik paketlerinin etkisi, işletmelerin yeniden açılmaya başlaması, ABD ekonomik verilerine yansımaya başladı. Son günlerde başta enflasyon verileri olmak üzere beklentilerin üzerinde veriler açıklanıyor. İstihdam tarafında ise en son dün açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisi, Mart 2020’den bu yana en düşük seviyesine gerilemiş durumda. Yavaş yavaş istihdamda geçtiğimiz yılki kayıpların telafi ediliyor olması, istihdam piyasasında toparlanma ivmesini hızlandırabilir. Tabii bunu şimdiden ifade etmek biraz erken.

Sonuçta yeni yeni ABD’de işler yolunda giderken, Fed’de bir o kadar geriden geliyor. Yani Fed agresif değil, şahin hiç değil oldukça güvercin tonunu korumayı sürdürüyor. En son bu hafta Fed Başkanı Powell konuşması takip edildi. Powell, hala kısa vade için beklentilerinde olumlu ancak orta-uzun vade için izlenmesi gerektiğini, varlık alım programında da azaltmaya gidilmesi için hedeflerin istikrarlı bir şekilde ilerliyor olmasının altını çiziyor ve bu programın azaltılmasını da faizlerden çok önce yapılabileceğini de belirtiyor.

Aslında, Powell’da özellikle aşılamadaki hızlanma ve verilerdeki ivmelenme sonrası biraz daha optimist bakmaya çalışıyor. Şu aşamada artık piyasa onun erken reaksiyon almayacağına ikna oldu. Bu nedenle, tahvil faizinde yükseliş görülmesine karşın piyasa eskisi kadar olumsuz fiyatlamıyor. Bu hafta, ABD’de yapılan tahvil ihalelerine gelen talebinde yeterli olması, ABD 10 yıllık tahvil faizinin gevşemesini de destekledi. Bu doğrultuda, piyasalarda nefes alırken, gelen ekonomik veriler, ABD’de banka bilançolarının da piyasaların beklentisinin üzerinde sonuçlar getirmesi ve aşılama politikasının da etkisiyle, bu hafta ABD borsalarında rekor seviyeleri görmüş olduk. Ben yazıyı kaleme aldığım saatlerde, ABD vadelileri karışık seyrederken, spot piyasa kapalı. Bugün için rekor seviyeler görülür mü, emin olmak güç. Ancak borsalardaki iyimser seyrin korunmasını bekleyebiliriz.

Bugün ABD 10 yıllık tahvil faizindeki gevşemenin de sürüyor olması, piyasaları şimdilik sakinleştiriyor. Neden faiz düşüyor dersek, bu hafta ihalelere gelen tatmin edici talep ve piyasanın artık kısa vadede enflasyonda iyileşme konusunda ikna olması, aslında faizleri biraz daha yatıştırdı. Bu doğrultuda, bu hafta teknoloji hisselerinde de alımlar geldi. Biden göreve geldiğinden bu yana salgınla mücadele ve ekonominin toparlanması adına oldukça iyi çalışıyor. Yeşil enerji içinse en son açıkladığı alt yapı paketi konusunda ise her türlü müzakereye açık olduğunu belirtiyor. Ancak siyasi açıdan, Rusya ve Çin ile olan ilişkiler biraz kafa karıştırıcı ve pek hoş karşılanmıyor. Bunların yanında İran ile nükleer anlaşma görüşmeleri konusunda ise ABD’nin erken hareket etmeyeceği de belirtiliyor.

Bundan sonraki günlerde, ABD’de siyasette takip edilebilir düşüncesindeyim. İşler daha da kötüye gitmezse fiyatlamalar nezdinde ciddi bir yansıma oluşmayabilir. İlk olarak piyasa, salgın ve ekonomik verilerle, ekonominin ne durumda olduğunu takip ettiği için bunların yansımalarını piyasalar üzerinde daha çok hisseder olduk. 27-28 Nisan tarihlerinde yapılacak Fed toplantısından önceki son hafta yani gelecek hafta Fed tarafı suskun olur. Her toplantı öncesinde olduğu gibi Fed üyelerinden konuşmalar görmeyiz. Gelecek hafta ABD’de imalat ve hizmetler PMI verileri ile haftalık işsizlik verileri gündemde. Onun dışında, yukarıda da belirttiğim gibi Biden’ın diğer ülkelerle olan ilişkisi, 10 yıllık tahvil faizinin seyri, salgında son gelişmeler ve ABD’de açıklanacak bilançolar, piyasaların takibinde olmaya devam edecektir.