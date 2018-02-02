Zayıf doları Şubat ayında da konuşur muyuz?

Ay içerisinde takip edilen ABD verilerinin doları desteklemiyor olması ya da daha farklı bir tabir ile doları güçlendirecek nitelikte gelmemiş olması doların gelişen ülke para birimleri ve emtialar karşısındaki kayıplarını derinleştirmesine neden oldu. Ay içerisinde geçici bütçe tasarısına yönelik gelişmeler ile üç gün hükümetin kapanması da gündeme gelince dolar tutunacak bir dal bulamadı. Yeniden yapılan görüşmeler ile Senatodan geçen geçici bütçe tasarısı ile ABD federal hükümeti 8 Şubat tarihine kadar açık kalmış oldu.

Bunun yanı sıra 2018 yılının ilk Fed toplantısında piyasalar Fed’den umduğunu bulamadı. Enflasyon konusunda cesaret verici söylemlerde bulunsa da şahin bir algı oluşturacak nitelikte bir toplantı olmadığını söyleyebiliriz. Toplantının tek etkisi bence Fed’in gelecek dönemleri için faiz artırım ihtimallerini yükseltmesi oldu fakat mart ayı ihtimalinin yüzde 90 seviyesi üzerine çıkmış olması açıkçası sürpriz olarak değerlendirmemek lazım.

Bugün tarım dışı istihdam verisi ile haftayı tamamlamış olacağız. Haftaya ise ABD cephesinde majör veriler yer almamasına karşın 8 Şubat tarihinde sonlanacak olan geçici bütçe tasarısına yönelik görüşmeler başlayacak. Bu hafta içerisinde Trump’ın başkanlık yıl dönümüne yönelik görüşmelerinde bütçe tasarısında yer alan bazı maddelere karşı iyimser söylemlerde bulunmuştu. Bu nedenle görüşmeler neticesinde, geçici bütçe ya da kesin bir bütçe ihtimalinin biraz daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Fakat hükümetin kapanma olasılığının masada olduğunu unutmamakta fayda var. Bu gelişme netlik kazanmadıkça gelecek hafta içerisinde dolar güçlenebilecek bir alan çok fazla bulamayabilir.

Dolar/TL’de teknik seviyelere girmeden önce yurt içi piyasalarda 5 Şubat günü 2018 yılının ilk enflasyon verisinin önemli olduğunu belirtelim. 2017 yılı aralık ayı verisinde yaşanan düşüş TL üzerinde sert bir fiyatlamaya neden olmamıştı. Nedeninde ise baz etkisi kaynaklı bir düşüşün yaşandığı algısı yer almasından ötürüydü. Bu ay alacağımız veride düşüşün görülmesi iyimser yorumlanmasına karşın TCMB tarafındaki algıları çok değiştirmeyeceğinden kurda ve endekste olumlu bir görünüm izleyebiliriz. Çünkü, TCMB’nin ocak ayı toplantısında “Enflasyon görünümünde baz etkisi ve geçici faktörlerden bağımsız, belirgin bir iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürüleceği” cümlesini kurmuş olması merkezin faiz indirimine gitme ihtimalini bir süre daha masadan kaldırmış oldu. Bu nedenle pazartesi alınacak veride manşet enflasyonda düşüş eğilimi korunsa dahi çekirdek enflasyon tarafındaki bozulmanın devam edip etmeyeceğine dikkat etmek gerekecektir. Teknik olarak Dolar/TL paritesinde 3.7145 seviyesi kırılmadığı müddetçe bir süre daha kuru 3.7145 – 3.8080 aralığında izleyebiliriz. Yukarıda 3.8080 üzerindeki seyirlerin kalıcı olması kurun kısa vadeli izlediği yatay bandını bozmasına ve 3.85 seviyesine doğru tepkilerin gelmesine yardımcı olabilir. Fakat global piyasalarda dolar zayıf görünümünü koruması durumunda Dolar/TL kurunda yaşanan yukarı yönlü hamlelerin kısa vadeli ve tepki yükselişi olarak kalabileceğini belirtelim.