Gelecek hafta takvimine ABD-Çin gerilimi ekleyelim mi?

Daha önce ABD’nin Çin’i salgına dair vaka sayılarına ilişkin olarak doğru bilgi vermediği ile suçlarken, şimdi de Çin’in Hong Kong’a yönelik Ulusal Güvenlik Yasası uygulamasından dolayı yaptırım uygulayabileceğini dile getirdi.

Piyasalar ekonomik faaliyetlerin açılmasının ardından vaka sayısında olumsuz bir gelişmenin olmaması risk iştahı toparlanırken, unutulan bu kavganın yeniden gündeme gelmesi güvenli limanlara kaçışları destekliyor.

Bu hafta sonuna doğru konuyla ilgili açıklama bekleniyor. ABD Başkanı Trump’ın bu konuda açıklayacağı yaptırım kararı Çin’in de kısa zaman içerisinde aksiyon almasına neden olabilir.

Bu nedenle gelecek haftanın gündemi gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında verisel olarak bir hayli yoğun fakat haftanın en kritik başlığı olarak ABD-Çin arasındaki artan tansiyonu eklemekte fayda var.

Gelecek hafta yurtiçinin kritik verisi mayıs ayı enflasyonu olacak. Bu verinin göstereceği performans TCMB kanadındaki aksiyonlar ile ekonominin açılması ve Ramazan ayında gıdaya artan talep etkisiyle fiyatlama davranışlarındaki değişimin ne yönde olduğuna dair değerlendirme yapmak adına kritik olacak. Bununla birlikte haftanın ilk işlem gününde açıklanacak olan imalat PMI verisi daha çok büyüme ve sanayi üretimi verileri açısından takip edilecek. Bu datalara öncü olan bu veriyi makro açıdan ele almak adına yorumlayacağız. Ayrıca içeride normalleşme adımları ile alınacak kararların haziran ayı için belirleyici olması beklenebilir. Şunu da eklemekte fayda var. Bugünden itibaren toplantıların online değil, yüz yüze olması da gündemde iken gelecek haftadan sonra salgın sürecinde alınacak normalleşme kararları kritik olacak.

ABD’de istihdam dataları, Avrupa’nın PMI verileri ekonominin gidişatı hakkında fikir verebilir. Gelecek hafta Avrupa’da öncü olarak izlediğimiz PMI verilerinin mayıs ayı göstergelerini takip edeceğiz. Mayıs ayında Avrupa’da birçok ülke kademeli şekilde açılmalara başladı. Ekonomilerin açılmasıyla birlikte faaliyetlerin başlaması veriler üzerinde nasıl etkili olduğunu görebilmek adına PMI verileri kritik olacak. İyi veri gelişen ülke para birimlerinin değerlenmesine imkân tanıyabilir.

ABD’de tarım dışı istihdam verisi nisan ayında 20,5 milyon kişi azaldı. Bu aya dair beklenti ise 10 milyona yakın azalmanın görülmesi yönünde. Saatlik kazançlar tarafındaki veri bir büyüme olarak değerlendirilmezken, istihdam cephesindeki düşüşlerin bu noktada önemli olabileceğini belirtebiliriz.

Avrupa Merkez Bankası’ndan (ECB) teşviklere dair açıklamalar gelir mi? Negatif faiz sürecini devam ettiren banka, varlık alım konusunda cesur tavrını koruyor. Bu noktada ECB için önemli bir karar değişikliği beklentisi söz konusu değil. Yalnızca burada kurulun açıklamaları ve karar sonrasında ECB Başkanı Lagarde’in ekonomi ve salgına dair sunacağı tavrının nasıl olacağı önemli olacak.

Veri bazlı gelişmelerin para birimleri üzerinde etkili olmasını bekliyoruz. Covid-19 salgınına dair gelişmelerin ve siyasi tansiyonu yükseltecek her türlü gelişmenin ise endeksler ve risk iştahında etkili olacağını düşünüyoruz. Bu nedenle takvim dışındaki her gelişme son bir haftadır iyi giden endekslerin seyri açısından şekillendirici olacak.