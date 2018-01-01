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Altın güvenilir bir liman olarak da adlandırılan dünyanın en değerli madenlerinden biridir. Altının hem hediye hem de yatırım aracı olarak kullanılması altın fiyatlarının sürekli olarak değişmesine neden olmaktadır. Dünya'nın en değerli madenlerinden biri olan altın, yıllar boyu insan elinde farklı şekillerde işlenmiştir. İşçilikleri daha fazla olan altın çeşitleri daha çok hediyelik olarak kullanılırken, gram altın ve külçe altın gibi işçiliğin en az seviyede kullanıldığı altın çeşitleri ise yatırım aracı olarak kullanılmaktadır. Diğer yatırım araçları ile karşılaştırdığınızda altının en büyük özelliği krizlerden daha az etkilenmesidir. Farklı ülkelerde yaşanan ekonomik krizler o ülkelerin para birimini doğrudan etkilemektedir ancak altın piyasası daha küresel bir davranış göstererek uzun vadede büyük olasılıkla kazançlı çıkmanızı sağlamaktadır. Bu parlak sarı renkli madene olan ilgi daha çok bu yüzdendir. Bigpara olarak ziyaretçilerimize altın fiyatları hakkında en doğru ve güncel verileri grafiklerle sunmaktayız. Altın fiyatları ne olur sorusuna cevap bulabilmeniz için uzman yazarlarımız sizler için en güncel altın yorumlarını sitemizde paylaşmaktadırlar. Güncel altın fiyatlarının yanı sıra geçmiş altın fiyatları da arşiv olarak bigpara.hurriyet.com.tr'de mevcuttur. Geçmiş dönem altın fiyatları özellikle altın piyasasının gelecekte yapacağı hareketleri doğru tahmin etmek için yatırımcılar tarafından sıkça kullanılan bir bölümdür. Siz de düzenli olarak çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını ve tüm altın çeşitleri için anlık verileri Bigpara'da takip edebilir ve altın piyasası hakkında en doğru öngörülere sahip olabilirsiniz. Altın fiyatlarını takip etmenin yanı sıra altın fiyatı hesaplama aracı ile de altın çeviri işlemlerinizi yapabilirsiniz. Bu çeviri aracı, altın bilezik fiyatı hesaplama ya da gram altın hesaplama işlemlerinizi kolaylıkla yapabilmeniz için Bigpara ekibi tarafından ziyaretçilerimiz için geliştirilmiştir.