Altın Fiyatları
En güncel altın fiyatları için aşağıdaki tablolarda istediğiniz altın türünün üzerine tıklayın.
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- Altın türü
- Alış
- Satış
- %
- Saat
ALTIN (TL/GR)
- 197,67
- 197,74
- 1,22%
- 18:31
22 Ayar Bilezik
- 178,50
- 181,50
- 2,20%
- 18:03
Altın (ONS)
- 1.213,77
- 1.213,95
- -0,17%
- 18:31
Altın ($/kg)
- 38.824,00
- 38.836,00
- -0,19%
- 18:31
Altın (Euro/kg)
- 33.462,00
- 33.477,00
- 0,10%
- 17:27
Cumhuriyet Altını
- 1.310,00
- 1.323,00
- 2,40%
- 17:27
Yarım Altın
- 628,70
- 645,44
- 2,22%
- 17:26
Çeyrek Altın
- 315,34
- 322,72
- 2,22%
- 17:26
Reşat Altını
- 1.342,47
- 1.355,95
- 4,95%
- 17:27
Kulplu Reşat Altını
- 1.344,69
- 1.358,20
- 5,12%
- 17:27
22 Ayar Altın TL/Gr
- 179,79
- 180,06
- 2,24%
- 17:21
18 Ayar Altın TL/Gr
- 143,87
- 144,09
- 2,22%
- 17:16
14 Ayar Altın TL/Gr
- 112,37
- 112,54
- 2,24%
- 17:21
Kapalicarsi Ziynet 2.5
- 3.154,16
- 3.206,30
- 2,24%
- 17:21
Kapalicarsi Ziynet 5 li
- 6.287,01
- 6.414,88
- 2,22%
- 17:26
SERBEST PİYASA GÜMÜŞ FİYATLARI
- kurlar
- Alış
- Satış
- %
- Saat
- Gümüş (TL/GR)
- 2,50
- 2,51
- 1,27%
- 18:31
- Gümüş ($/ONS)
- 15,38
- 15,39
- 0,04%
- 18:31
- Gümüş (Euro/ONS)
- 13,23
- 13,27
- 0,52%
- 18:31
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