Rekor Seviyeden Dönen Altın, Denge Arayışında…

Piyasalar var olan bu gelişmeleri konuşurken, VIX yani korku endeksi düşüş eğilimi içerisinde kalmaya devam etti. Virüsün ilk çıktığı dönemlerde 60 seviyesini aşan endeks, şimdi 29 seviyesinde seyrediyor ve ons altının yükselişinde VIX’ın vermiş olduğu tepki ise oldukça sınırlıydı.

Dolayısıyla ons altın, VIX hareketinden bağımsız şekilde piyasanın riskleri altında barındırdığı her türlü unsuru sert şekilde fiyatladı ve tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Bundan sonraki süreçte yeni vaka artışları belki de ons altını bu kadar fiyatlandırabilecek mi ya da ABD – Çin arasındaki gelişmeler kıymetli metali hareketlendirmeye yetebilir mi işte bu kısım tartışmaya açık. Ama kısa bir süre içerisinde hızlı yaşanan bu yükseliş sonrası altın düzeltmeye girdi ve şimdi de denge arayışında olduğu aşikâr.

Bu denge arayışı sonrasında yönün tayin edilebilmesi için önümüzde hangi gelişmeler var öncelikle bunları masaya koymak gerekir. Birincisi ABD’de seçim için çalışmalar ve isimler haber akışlarında kendini sıkça gösteriyorken, kasım ayı seçimleri oldukça hareketli olacağa benziyor. İkinci olarak, önce Rusya ardından ABD’den aşıya yönelik çalışmaların ilerleme kaydettiği yönünde iddialar geldi. Genel temenni aşı sürecinde eylül ve ekim gibi çözüme ulaşması. Nedeni ise mevsimsel etkiler ile grip gibi hastalıkların artmasının coronavirüs sürecini tekrardan tetikleyebileceği. Bu durumda aşının hızla sonuçlandırma isteğini doğuruyor. Bu nedenle aşıya yönelik çalışmalar altın için kritik detaylardan biri. Diğer bir gelişme ise ekonomik verilerde açılmalar sonrasında görülen toparlanma eğiliminin devam edip etmeyeceği ve bundan sonraki veriler ile Merkez Bankalarının tonunun nasıl olacağı. Son olarak da ülkelerin ve özellikle de ABD’nin teşvik konusundaki tutumu. Ki teşvikle ilgili görüşmeler sürüyor ve belki de kısa zamanda neticeye kavuşması da muhtemel. Bu nedenle altın için kritik bazı gelişmeler var ki bunlarda yönün belirlenmesi adına önemli olacak.

Temel görünüm kıymetli metal için farklı argümanları ortaya koyarken teknik neler söylüyor diye incelemek gerekir. Çünkü temel gelişmelerin belirsizliği ve zamana yayılımlı olması kesin bir yorumdan uzak kalmaya neden oluyor. Bu nedenle birkaç teknik gösterge ile ons altını incelediğimizde dönüş sinyalleri zirve hareketi sonrası gelmiş durumda. Ama göstergelerin dönüşündeki sürecin aşağı yönlü hareketin devamına net şekilde sinyal vermediğini belirtelim. Ama burada önemli birkaç seviyenin altını çizmek gerekir. Öncelikle yukarıda 1.977 dolar seviyesi üzerine kalıcı bir görünüm temel anlamdaki gelişmeler ile oluşmadıkça satış imkanının bu bölgeden oluşabileceğini belirtelim. Aşağıda ise 1.921 dolar destek seviyesinin altına sarkmaların olması halinde düşüşlerin 1.860 dolar seviyesine kadar uzayabileceğini söyleyebiliriz.

Fakat ons altındaki hızlı yükseliş sonrası düzeltmeyi normal karşıladığımızı belirtelim ve bundan sonraki yönün tayin edilebilmesi adına temeldeki her bir dinamiğin kritik önemde olduğunun da altını çizelim. Bu nedenle teknik görünüm düşüşe kısmi anlamda sinyal yakmasına karşın, kritik bir bölgede olan kıymetli metalin temel anlamdaki gelişmeler ile dönmesi de oldukça muhtemel. Bu nedenle belirlenecek stratejilerin güçlü destek ve direnç noktalarında dikkate alınması ara noktaların yatırımcılar için riskli bir tablo oluşturabileceğini söyleyebiliriz. Son olarak da özellikle şu anki hareket alanının bekle – gör stratejik olarak yönetilmesinde fayda var.