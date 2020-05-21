TCMB faiz kararı nasıl yorumlanmalı?

Karar metninde öne çıkan detayları incelediğimizde bazı eklentiler söz konusu ama genel olarak bir sürprizin olmadığını belirtmek mümkün. Metnin ilk paragrafında, “Küresel ekonomideki toparlanmaya ilişkin belirsizlikler yüksek seyrederken, ülkelerin attığı normalleşme adımları izlenmektedir.” İfadesi eklendiği görülüyor.

İkinci paragrafta, “İktisadi faaliyetteki yavaşlama Nisan ayında belirginleşirken, Mayıs ayının ilk yarısına ilişkin yüksek frekanslı göstergeler kısmi normalleşme adımlarıyla birlikte dipten dönüş sinyalleri içermektedir.” İfadesi eklendiği dikkat çekiyor. Yalnızca küresel ekonomilerin değil, yurtiçinde de normalleşme adımlarının gelmesi ile gelen verilerin dipten dönüş sinyali verdiğini değerlendiriyor. Aynı paragrafta “ İhracat ve turizm gelirlerinde salgın hastalığa bağlı olarak gözlenen düşüşe karşın , emtia fiyatları ve ithalatın sınırlayıcı etkisiyle cari işlemler dengesinin yıl genelinde ılımlı bir seyir izleyeceği öngörülmektedir.” İfadesinde ihracat ve turizm gelirlerinde salgın hastalığa bağlı olarak gözlenen düşüşe karşın şeklinde değerlendirmesi paragrafa girmiş ve emtia fiyatlarının desteği ile cari işlemler dengesinde ılımlı seyrin korunabileceği yorumlanmakta.

Üçüncü paragrafta, “Küresel gelişmeler paralelinde Türk lirasında gözlenen değer kaybına karşın, başta ham petrol ve metal fiyatları olmak üzere uluslararası emtia fiyatları keskin düşüşün devamı enflasyon görünümünü olumlu etkilemektedir.” cümlesinden yalnızca keskin düşüşün devamı ifadesi çıkarılmasına karşın TL’deki değer kaybının emtia fiyatlarındaki düşük seviyelerin desteği ile enflasyondaki olumlu etkinin korunabileceği değerlendirilmekte. Aynı paragrafta “Gıda fiyatlarındaki dönemsel ve salgına bağlı etkiler nedeniyle tüketici enflasyonunun kısa vadede bir miktar yüksek seyredebileceği, ancak yılın ikinci yarısında talep yönlü dezenflasyonist etkilerin daha belirgin hale geleceği değerlendirilmektedir.” İfadesi eklenmiş. Burada Merkez’in, salgınla birlikte gıdada artan talep gıda fiyatlarının artmasına bağlı olarak gelecek aylarda enflasyonist baskı kurabileceği riskine dikkat çekiyor. Yılın ikinci yarısında talep yönlü gelişmelerin ve mevsimsel etkiler ile dezenflasyonist etkilerin belirginleşmesi bekleniyor. Devamında ise “Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinde ölçülü bir indirim yapılmasına karar vermiştir.” İfadesinde ölçülü kalıbı kullanıldığı görülüyor.

Gelen karar metninde öne çıkan bir sürpriz bir detay yok. Bazı paragraflarda eklenen cümlelerde ekonomik verilere yönelik toparlanma sinyallerinin geldiğine yönelik değerlendirmelerin olumlu karşılandığını düşünmekteyiz. Ayrıca piyasada 75 ve üzeri şeklinde faiz indirim beklentileri varken, piyasa beklentilerinin aksine daha ölçülü ve ihtiyatlı bir yaklaşım izlemesini pozitif buluyoruz. Özellikle enflasyon konusunda bazı risklere dikkat çekmesi bundan sonraki aylarda yapılacak toplantılarda atılacak adımların daha ölçülü şekilde olabileceği değerlendirmesini sağlamakta. Gelen karar sonrasında özellikle ölçülü bir faiz indirim ile TL varlıklarda güç kazanımı izlendi. Dolar kuru 6.7840 TL seviyesine kadar geri çekildi. Endeks ise karar öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Japonya başbakanı Abe’nin hastane töreninden gelen açıklamaları ile pozitif ayrışmasını korumuştu. Kararla birlikte endeks yukarı yönde sınırlı şekilde pozitif tepki verdi. Anlık olarak endeks 102 bin 500 üzerinde işlem görüyor. Kur ise anlık olarak kazançlarının bir kısmını geri vererek 6.7910 TL üzerinde şekillendiği görülüyor. Gelen adım sonrasında yurtdışı kurumların TCMB kararına karşılık değerlendirmeleri önemli olacak.