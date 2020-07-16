Endeks 125 Bin Yolculuğuna Devam Edebilir mi?

Bundan sonraki süreçte fiyatlamalar açısından, virüsle ilgili her gelişme kritik olurken bir diğer yandan ülke dinamiklerinde yer alan detaylarında bu yükselişin devamı açısından önemli olacak.

Siyaset cephesindeki her türlü aksiyon yakından izlenmekte ve jeopolitik anlamda geride bıraktığımız riskler aslında hala masada durmaya da devam ediyor. Virüse dair bir aşı ya da tedavi için kesin bir çözüm henüz bulunamamışken, ekonomide açılmalarında beraberinde getirdiği de bir vaka artışı da ayrıca gündemde.

Yani yaşadığımız dönem öylesine karmaşık ki sektörel farklılıklar ve fiyatlamalar kendini sıkça gösteriyor. İki gün öncesinde Rusya ile kurulan temaslar neticesinde uçuşlar başlarken, turizm ve havacılık sektörüne olan bakış açısı haber etkisi ile pozitife döndü. Dolayısıyla siyaseten her bir gelişme önemli olduğu kadar virüs ortamında ülkeler ile kurulan temaslar da bir o kadar anlamlı hale geliyor.

Endekste ise teknik açıdan incelediğimizde, yükselen kanal içerisindeki hareketi koruduğu gözleniyor. Fakat 120 bin direncine gelmesi ile önemli bir seviyenin de kapısını araladı. Şayet bu kanal içindeki hareketinde 120 bin aşılamaz ise bir çift tepe formasyonundan bahsedebiliriz. Bu durum ise endekste bize 114 bin 900 destek seviyesinin ne kadar önemli olduğunu söylüyor. Peki, yukarı yöndeki bir fiyatlama için ortam uygun mu?

Yalnızca yurtiçi genelinde incelersek, endeksin 120 bin üzerindeki hareketini makul bulmakla birlikte 125 bin direncini test etmesi de muhtemel görünüyor. İncelediğimiz bu teknik görünümde MACD ve RSI göstergelerini dâhil ettiğimizde RSI yukarı yöndeki hareketini onaylamış olsa da MACD ivme kaybettiğini de eklemekte fayda var. Bu nedenle teknikte bu iki göstergeye iki farklı teknik indikatör eklediğimizde de aşırı alım bölgesine gelmiş bir hareket söz konusu. Yani endeksin yukarı yöndeki alımı için gidebilecek alanın sınırlıda olsa kaldığını söyleyebiliriz. Bu hareketin sürecinde etkili olacak unsurlar ise;

*ABD – Çin arasındaki tansiyonun boyutunun artması

*Türkiye ve Dış ilişkiler nezdinde yaşanabilecek olumsuzluk

*Dünya genelinde vaka sayısında riskli bir şekilde artış

*Aşının verilen tarihlerin aksine ileriye ötelenmesi

*Ekonomik verilerdeki toparlanmanın ivmesindeki yavaşlama

Yani genel kapsamda bu gelişmelerin endekste bir düzeltmeye ya da hareketi baskılayabileceğini söylemek mümkün. Pozitif senaryoda ise hareketin 125 bin bölgesine doğru gidişinin özellikle ikinci çeyrek bilançolarının da başlaması ile yaşanabileceğini söylenebilir. Neticede ikinci çeyrek dönemi için bilanço fiyatlaması çok öncesinden yapılmışken, şirketlerin açıklanan bilançolar sonrasında geleceğe dönük değerlendirmeleri ve risklere karşı olası acil durum planları fiyatlamalarda yeni bir hikaye için önemli olabilir. Bu nedenle kısa vadeli teknik dirençlerimiz endekste 120.200-121.400 önemli olurken, aşağıda 117.400-115.900 seviyeleri yakından izliyor olacağız. Yatırımcıların ise stratejilerini bilançolar sonrasında sektörel değerlendirmesini ve büyüme potansiyeline inanılan sektörün ve şirketlerin öne çıkarılarak değerlendirilmesi daha kararlı bir yatırım süreci olacaktır.