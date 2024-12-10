Son dakika haberi... Asgari ücret ne kadar olacak? Tek tek, kuruşu kuruşuna hesaplandı... 700 doları aşacak mı?

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Türkiye'de doğrudan ve dolaylı olarak milyonlarca kişiyi etkileyen asgari ücretin belirlenmesi için 21 gün kaldı. 31 Aralık 2024 tarihine kadar asgari ücret belirlenmesi gerekiyor.

Bunun için toplantıların tamamlanıp ortak bir karar olmasa da zam oranının açıklanması bekleniyor.

Hükümet, işçi ve işveren tarafı asgari ücreti belirlemek için pazarlık yapacak ve nihai oran son toplantının ardından kamuoyuna duyurulacak. İlk toplantı bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek.

ZAM ORANI NE OLACAK?

Zam oranına ilişkin olarak uzman, ekonomist, işçi tarafının farklı farklı tahminleri bulunuyor. Genel manada yüzde 25'ten başlayıp oluşması beklenen yüzde 45 civarındaki enflasyon oranı ve refah payının eklenmesiyle birlikte zammın yapılması tahmin ediliyor. Net bir zam oranını tahmin etmek oldukça zor ve uzmanlar geniş bir aralıkta tahmin belirtme yöntemini kullanarak ihtimal artırarak oran tutturmaya çalışıyor.

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ASGARİ ÜCRETLİ DIŞINDA KİMLERİ İLGİLENDİRİY0R?

Asgari ücret rakamı işsizlik maaşı, asgari ücretlinin kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemi etkiliyor.

ASGARİ ÜCRETİN DOLAR KARŞILIĞI NE OLUYOR?

Asgari ücrete sadece Türk Lirası bazından değil dolar yönünden de bakmak gerekiyor. Yıllara göre bakıldığında dolar bazında artan bir asgari ücret grafiği önümüze çıkıyor.

2019 yılından bugüne kadar olan asgari ücretleri ele aldığımızda dolar bazında dalgalı seyir izlese de artış gözlerden kaçmıyor.

Günümüz dolar kuruna bağlı olarak asgari ücretin dolar bazında karşılığı 488 dolar seviyesinde gerçekleşiyor.

TAHMİNLER GERÇEKLEŞİRSE DOLAR KARŞILIĞI NE OLUR?

Asgari ücrete yüzde 25 zam yapılsa 21 bin 252 lira ediyor ve dolar karşılığı 610 dolar olarak gerçekleşiyor. Yüzde 30 zam yapılsa 22 bin 102 lira ediyor ve dolar karşılığı 635 dolar ediyor. Yüzde 40 zam olsa 23 bin 802 lira ediyor ve dolar karşılığı 683 dolar ediyor. Yüzde 45 zam yapılsa 24 bin 652 lira ediyor ve dolar karşılığı 705 dolar ediyor. Yüzde 50'de dolar karşılığı 732 dolar, yüzde 60 zam yapılırsa dolar karşılığı 781 dolar ediyor.

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İşveren tarafı açısından bakıldığında artan kur her zaman kazançları için daha iyi oluyor. İhracatçıların kurun yükselmesini talep etmesi maliyetleri düşürmek istemelerinden kaynaklanıyor. Dolar kurunun beklentiler dahilinde artış hızının yavaş olması ihracatçıları karlılık anlamında düşük tuttuğu için yüksek dolar karşılığı olan asgari ücret ekstra maliyet oluşturuyor.