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El Salvador her gün 1 Bitcoin satın alacak

18.11.2022 - 09:45 | Son Güncelleme :
El Salvador her gün 1 Bitcoin satın alacak | Bitcoin Haberleri

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada her gün 1 adet Bitcoin satın alacaklarını duyurdu.

Dünyada Bitcoin'i ödeme aracı olarak yasallaştıran ilk ülke olan El Salvador, kripto para piyasasındaki düşüşün ardından harekete geçti. El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, her gün 1 adet Bitcoin satın alacaklarını aktardı.

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İHA'da yer alan habere göre; El Salvador, 5 Haziran 2021'de Bitcoin’in yasal para birimi olarak kabul edilmesine ilişkin yasa çıkarılacağını duyurmuş, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) eleştirilerine ve Bitcoin'in oynaklığından korkan vatandaşların direnişine rağmen 9 Haziran 2021'de Bitcoin Yasası'nı çıkarmış ve 7 Eylül 2021'de yasayı yürürlüğe sokmuştu. El Salvador’un bugüne kadar 80 adedi Haziran 2022'nin sonlarında olmak üzere toplam 2 bin 381 Bitcoin satın aldığı tahmin ediliyor. Bahamalar merkezli kripto para borsası FTX’in iflasının ardından Bitcoin 16 bin doların altına kadar düşerken, kripto para piyasasının değeri ise 1 trilyon dolardan 800 milyar dolara geriledi.


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