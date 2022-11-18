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THY yeşil bina sertifikası aldı

18.11.2022 - 09:34 | Son Güncelleme :
THY yeşil bina sertifikası aldı | Ekonomi Haberleri

Türk Hava Yolları OC-Uçuş Ekipleri Terminali Binası için tamamlanan süreç sonrası bayrak taşıyıcı havayolu platin işletme sertifikasına sahip dünyada üçüncü, Avrupa’da ise birinci havayolu oldu.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Türk Hava Yolları Genel Müdür (İnsan Kaynakları) Yardımcısı Abdulkerim Çay, “Çevre dostu operasyonlarımızı yalnızca uçuşlarımızda değil çalışma alanlarımızda da geliştiriyoruz. Avrupa’da, Leed derecelendirmelerinin en yüksek seviyesi olan platinium sertifikasına sahip ilk havayolu olmak bu noktada çok değerli bir gösterge. Türk Hava Yolları ailesi olarak dünyamızın geleceğine odaklanmaya devam edeceğiz” dedi.

Türk Hava Yolları’nın İstanbul Havalimanı’nda bulunan ve çevreci nitelikleri ile öne çıkan OC- Ekip Terminali, 2000’e yakın ofis çalışanının, yoğun günlerde de yaklaşık 1000 kokpit ve 4 bin 500 kabin ekibinin eş zamanlı kullanabildiği A sınıfı ofis ve terminal binası konumunda. Bina, çevreci yapısıyla havayolu tesisleri içerisinde en güncel yeşil bina derecelendirmesi olan LEED v4.1 O+M: EB işletme sertifikasına sahip oldu.


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