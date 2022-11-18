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Teknoloji şirketleri ‘uzaktan’ çalışıyor

18.11.2022 - 09:30 | Son Güncelleme :
Teknoloji şirketleri ‘uzaktan’ çalışıyor | Teknoloji Haberleri

Pandemi ile birlikte yaygınlaşan uzaktan çalışma modeli birçok kurum için kalıcı hale geldi. Endeavor Türkiye ile girişimci şirketler için insan ve kültür konularında danışmanlık hizmetleri veren Melon’un ortak yürüttüğü Girişimci Şirketlere Özel Ücret ve Yan Haklar Raporu’na göre de çalışma tercihleri değişti.

Hürriyet gazetesinden Aysel Alp'in haberine göre; Türkiye’nin hızlı büyüyen 70 teknoloji şirketinden alınan verilerle hazırlanan raporda, şirketlerin yüzde 70’inin hibrit, yüzde 24’ünün tamamen uzaktan çalışma modelini kullandığı yer aldı. Tamamen uzaktan çalışmayı planlayan şirket sayısı geçen sene yüzde 6 iken, bu yıl yüzde 24’e çıktı. Hibrit çalışan şirketlerin yarısı, hangi gün çalışılacağı konusunu elemanlarına bıraktı. Şirketlerin yüzde 92’si üretkenliğin ofisten çalışmaya kıyasla aynı veya daha yüksek olduğunu belirtirken; yüzde 65’i uzaktan çalışma ortamında etkin iletişimi sürdürme ve yüzde 48’i de çalışan bağlılığını koruyabilme konusunda endişeli olduğunu bildirdi.

YÜZDE 150 MAAŞ ARTIŞI

Katılımcıların tamamı 2022 yılında çalışanlarına ek zamlar uyguladı. Daha önce maaşları yılda bir kez gözden geçiren şirketlerin yüzde 76’sı bu yıl maaşları iki veya daha fazla kez artırdığını bildirdi. 2022 sene başı maaş zammı hariç, şirketler medyanda ortalama yüzde 42, üst çeyrekte ortalama yüzde 60 ek zam uyguladı. Yazılımcıların son 6 ayda yani mayıs ayından itibaren maaşları yüzde 50’nin üzerinde arttı. Giriş seviyesindeki bir yazılımcı maaşı nisan ayında 10 bin lirayken, ekimde 17 bine; giriş seviye yapay zeka mühendis maaşı da 12 bin 500 liradan 21 bin liraya çıktı. Giriş seviye yazılımcı maaşındaki artış geçen yılın aynı ayına göre yüzde 150 oldu.

BEYİN GÖÇÜ SORUNU

Şirketlerin yüzde 60’ı yetenek kaybındaki ana nedenin, yurtdışı pazarlardan gelen iş teklifleri olduğunu belirtti. Geçen sene işten ayrılan her iki yazılım geliştiriciden biri, yurtdışında bir şirkete geçti. Rapora göre en yüksek maaşlar da en hızlı devir oranı da yazılım geliştirmecilerde görülürken, uzaktan çalışmanın yeni normal kabul edildiği bir dünyada yurtdışı şirketler bunu fırsat bilerek yönlerini Türkiye’ye çevirdi. Öyle ki kendi ülkelerine göre düşük ücret alan Türk teknoloji çalışanlarına Türkiye’de bir şirketin teklif edebileceğinin çok üzerinde maaşlar sunmaya başladılar. Endeavor Türkiye Genel Sekreteri Aslı Kurul Türkmen, “Bu yıl da beyin göçü ve enflasyon ortamı, girişimcilerin yetenek politikalarını defalarca gözden geçirmelerini gerektirdi. Çalışma düzeninde köklü değişiklikler yapan, ofise dönen, uzaktan çalışan ya da hibrit çalışmayı deneyen girişimler oldu. Biz bu araştırmayla biraz da olsa onlara bu konularda destek olmayı hedefledik. Girişimcilere insan kaynakları politikalarını oluştururken yol gösterici olacağımızı umuyorum. Ekonomiler düşüşe geçtiğinde, girişimciler ortaya çıkar. Türkiye’nin girişimcilik potansiyeline sonuna kadar inanıyoruz” dedi. Melon Kurucusu Sure Köse Ulutaş da şirketlerin başarısı ve büyümesi için en kritik konunun yeteneği çekmek ve elde tutmak olduğunu vurguladı. Köse, “Raporda bu sene, bilhassa teknoloji sektörünün kanayan yarası olan ‘yurtdışına yetenek kaybı’ konusu ile ilgili bir analiz eklerken, hibrit çalışmanın herkesçe benimsendiği yeni düzende, şirketlerin öğrenimlerine ve bu konudaki en iyi uygulamalara detaylı şekilde yer verdik” dedi.


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