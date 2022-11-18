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‘Kripto ve blockchaIn birbirinden ayrı değil’

18.11.2022 - 09:15 | Son Güncelleme :
‘Kripto ve blockchaIn birbirinden ayrı değil’ | Ekonomi Haberleri

Türkiye’nin Binance için en önemli pazarlardan biri olduğunu söyleyen Binance Asya Bölge Başkanı Gleb Kostarev, “Binance olarak; 180 ülkede faaliyet gösteriyoruz. Türkiye’nin Binance için en önemli pazar sıralamasında ilk 10’da olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye çok büyük bir kripto hub’ı olmak için her şeye sahip” dedi.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Kostarev, İstanbul Blockchain Week kapsamında konuşmacı olarak Türkiye’ye geldi ve düzenlenen basın toplantısında Binance Türkiye Genel Müdürü Mücahit Dönmez’le gazetecilerin sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz temmuz ayında Binance CEO’su CZ’nin Bakan Nebati’yle gerçekleştirdiği görüşmeyi, “resmî çerçevedeydi” sözleriyle açıklayan Kostarev, Türkiye pazarıyla ilgili şunları söyledi: “Uygun regülasyonlar bu işin büyümesine yardımcı olacak. Vergilendirme regülasyonlar açısından çok önemli. Endonezya ve Hindistan’da işlem başına vergilendirme yapılıyor. Bu genel itibarıyla olumlu bir adım değil. Türkiye’de de böyle bir regülasyon getirilmesi halinde yerli ya da yabancı hangi şirket olursa olsun herkesi etkiler” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özellikle gençlere, kripto para birimleri yerine blockchain teknolojisiyle ilgili çalışmalarda yer alması tavsiyesini hatırlattığımızda Kostarev, “Kripto ve blockchain’in birbirinden ayrılacağını düşünmüyorum” yanıtını verdi. “Blockchain’in dünyanın pek çok yerinde halen tam olarak anlaşıldığını söyleyemeyiz” diyen Kostarev, “ 2013’te kripto paraların çökebilme ihtimalini düşünmüştüm ama artık bu mümkün değil” diye konuştu.

REGÜLASYONA YEŞİL IŞIK BINANCE

Türkiye CEO’su Mücahit Dönmez de şunları söyledi: “Regülasyon anlamında ideal bir ülke henüz yok. Binance regülasyon istiyor. Ancak bu yasaklayıcı bir düzenleme olmamalı. Bakan Nebati’yle görüşmemiz çok pozitifti. Bize verilen mesajda, ‘bu yeni bir teknoloji ve önemli; ülke olarak takip edilen olmak istiyoruz’ dendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklama esnasında biz de o gün protokoldeydik. Binance sadece borsadan ibaret değil, bu anlamda söylemleri çok üstümüze alınmıyoruz. Sektörde yüzde 40’la pazar lideriyiz. 2019’da bir nevi sigorta olarak görülebilecek ve 3 yıldır aktif olan Kullanıcılar için Güvenli Varlık Fonu ‘SAFU’da güncel büyüklük 1 milyar dolara ulaştı.”


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