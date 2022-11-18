  • Bigpara
  • Döviz
  • Döviz Haberleri
  • Dolar kurunda son durum
‹ Önceki Haber El Salvador her gün 1 Bitcoin satın alacak El Salvador her gün 1 Bitcoin satın alacak Sonraki Haber › Altın fiyatları dar bantta hareket ediyor Altın fiyatları dar bantta hareket ediyor

Dolar kurunda son durum

18.11.2022 - 10:28 | Son Güncelleme :
dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 18 Kasım güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 18,61 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 19,32 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 18,61 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar kuru haftanın son işlem gününde, gün içerisinde en düşük 18,5260 TL seviyesini, en yüksek ise 18,6290 TL seviyesini görürken; kur saat 10:00 itibarıyla 18,6192 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 19,3390 TL'yi görürken; şu dakikalarda 19,3247 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 22,1709 TL seviyesinde işlem görüyor.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,22 oranında düşüşle 106,59 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0373 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11,61 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12,90 seviyesinde bulunuyor.

 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
4.527 Değişim: 0,43% Hacim : 81.440 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 4.457 18.11.2022 Yüksek 4.556
Açılış: 4.466
18,6096 Değişim: 0,08%
Düşük 18,5265 18.11.2022 Yüksek 18,6312
Açılış: 18,595
19,2350 Değişim: -0,33%
Düşük 19,2067 18.11.2022 Yüksek 19,3623
Açılış: 19,2993
1.046,59 Değişim: -0,61%
Düşük 1.045,63 18.11.2022 Yüksek 1.058,37
Açılış: 1.052,99
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.