dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 18 Kasım güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 18,61 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 19,32 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 18,61 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar kuru haftanın son işlem gününde, gün içerisinde en düşük 18,5260 TL seviyesini, en yüksek ise 18,6290 TL seviyesini görürken; kur saat 10:00 itibarıyla 18,6192 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 19,3390 TL'yi görürken; şu dakikalarda 19,3247 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 22,1709 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,22 oranında düşüşle 106,59 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0373 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11,61 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12,90 seviyesinde bulunuyor.

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