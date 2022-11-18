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Altın fiyatları dar bantta hareket ediyor

18.11.2022 - 11:15 | Son Güncelleme :
ons altın fiyatı, gram altın, çeyrek altın, 18 Kasım güncel altın fiyatları

Altın fiyatları haftanın yeni gününde dar bantta hareket ediyor. Ons altın gün içerisinde en yüksek 1766 doları görürken; gram altın ise 1057 dolarda bulunuyor.

Altının ons fiyatı, haftanın son işlem gününde dolar endeksinde ve ABD tahvil faizlerinde yaşanan düşüşün etkisiyle sınırlı yükselişte… Ons altın haftanın son işlem gününde en yüksek 1766 doları, en düşük 1758 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0,26 oranında yükselişle 1765 dolarda hareket ediyor.

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GRAM ALTIN YÜKSELİŞTE

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 1053 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 1055 liradan başladı. Gram altının fiyatı yeni güne düşüşle başlarken; gün içerisinde en yüksek 1057,97 lirayı, en düşük ise 1048,64 lira seviyesini gördü. Gram altın, dolar kurunda ve ons alın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 10:58 itibarıyla yüzde 0,43 oranında yükselişle 1057,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1732 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 130 liradan işlem görüyor.


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