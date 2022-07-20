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Altın fiyatları dar bantta hareket ediyor

20.07.2022 - 13:48 | Son Güncelleme :
20 Temmuz çeyrek altın fiyatları ne kadar? gram altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları dar bantta hareketini sürdürürken; yatırımcıların gözü haftaya açıklanacak olan ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararında… Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 793 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1826 dolar seviyesinde bulunuyor.

Geçtiğimiz hafta hareketli bir seyir izleyen ons altın fiyatları, yeni haftada yükseliş trendinde olurken; hafta genelinde 1705-1723 dolar arasında dar bantta hareketini sürdürüyor. Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1714 doları; en düşük 1706 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0,07 oranında yükselişle 1712 dolardan işlem görüyor.

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Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 967 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 966 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, haftanın üçüncü işlem gününe yatay seviyeden başlarken; gün içerisinde en yüksek 969,48 lira seviyesini, en düşük 960,65 lira seviyesini gördü. Gram altın, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 13:42 itibarıyla yüzde 0,08 oranında yükselişle 967,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1611 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 633 liradan işlem görüyor.

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