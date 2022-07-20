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Dolar fiyatlarında son durum

20.07.2022 - 12:53 | Son Güncelleme :
dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 20 Temmuz güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 17,59 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 18,03 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 17,56 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 17,58 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 17,4800 TL seviyesini, en yüksek ise 17,6010 TL seviyesini görürken; kur saat 12:47 itibarıyla 17,5988 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 18,0670 TL'yi görürken; şu dakikalarda 18,0337 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 21,1627 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.09 oranında düşüşle 106,50 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0245 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16,81 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 23,33 seviyesinde bulunuyor.

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