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Draghi'den piyasaları rahatlatan açıklama

20.07.2022 - 14:24
Draghi'den piyasaları rahatlatan açıklama | Ekonomi Haberleri

İtalya Başbakanı Draghi, parlamentoda yaptığı konuşmada koalisyonun yeniden inşa edilebileceğini belirtirken; bu açıklamalar sonrası İtalyan tahvilleri ralli yaptı.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, parlamentoda yeni açıklamalarda bulundu. Draghi'nin konuşmasında koalisyonun yeniden inşa edilebileceğini belirtmesiyle piyasalar nefes aldı ve İtalyan tahvilleri ralli yaptı. Başbakan Draghi'nin yaptığı bu açıklamalar istifa edip, ülkeyi siyasi krize sokacağı yönündeki beklentilerin azalmasına sebep oldu.

 

 

 


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