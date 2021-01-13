gram altın, çeyrek altın, ons altın, altın fiyatları, 13 Ocak altın yorum

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 445 lira seviyesinde; altının ons fiyatı ise 1860 dolardan işlem görüyor. İşte aracı kurumların altın fiyatı analizleri...

Gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 444 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 445 TL seviyesinden başladı. Altının gram fiyatı, gün içerisinde en düşük 443.86 lira seviyesini, en yüksek ise 447.49 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı saat 09.48 itibarıyla yüzde 0.02 oranında yükselişle 445.22 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 727 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 989 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı gün içerisinde en yüksek 1863 dolar seviyesini, en düşük ise 1853 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise yüzde 0.23 oranında yükselişle 1860 dolardan işlem gördü.

TOPARLANMA 1.875 SEVİYESİNE KADAR SÜREBİLİR

Ziraat Yatırım

ABD'de on yıllık tahvil faizindeki yükseliş ve ekonomilerdeki toparlanma beklentileriyle geçen haftadan itibaren başlayan sert satışlar yerini dün toparlanma eğilimine bıraktı ve değerli maden günü %0,6 artıda 1.856 seviyesinde kapattı. Genel olarak, yan etkilerine karşın ek mali teşvik beklentileri ve devam eden aşılama süreci fiyatlamalarda baskın olmaya devam ettiği söylenebilir. Bu çerçevede Dolar'da da tekrar baskı gözleniyor.

Dolar'daki baskı ile birlikte güç toplamaya devam eden Ons Altın da olumluya dönen kısa vadeli teknik göstergelerle birlikte toparlanma 1.875 seviyesine kadar sürebilir. Sonraki yakın hedef ise 1.887 seviyesinde. Diğer yandan, olası düşüşlerde 1.848 desteğinin altına yaşanabilecek bir sakamda 1.829 seviyesine kadar bir geri çekilme yaşanabilir.

ENDEKS İÇİN İLK DİRENÇ 1.862 SEVİYESİ

InvestAZ Yatırım

Güne 1.856 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons Altının güne alıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk direnç 1.862 seviyesi olarak takip edilebilir.

Destek: 1.853 - 1.849

Direnç: 1.862 - 1.867

ONS ALTIN KISA VADEDE 1830 – 1885 BANDINDA HAREKET EDEBİLİR

Tacirler Yatırım

Dün bölgesel Fed Başkanlarından gelen açıklamalar ile birlikte dolar endeksindeki kazançların bir kısmının silindiği takip edildi.

Boston Fed Başkanı Eric Rosengren, St. Louis Fed Başkanı James Bullard ve Kansas City Fed Başkanı Esther George’dan gelen güvercin açıklamaların da etkisi ile birlikte dolar endeksi, son dört günlük yükseliş ardından günü 90 seviyesi civarından düşüşle tamamladı. Diğer yandan dün akşam saatlerinde %1,1870 seviyesine kadar tırmanan ABD 10 yıllık tahvil faizi Asya seansına doğru yönünü aşağı çevirdi ve son 6 günlük aralıksız yükselişinin ardından dünü %1,1310 seviyesinden yatay bir seyirle tamamladı. Dolar endeksindeki kazançların bir kısmının silinmesi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinin dün görece yatay bir kapanış gerçekleştirmesi ile birlikte ons altın fiyatlarının yükseliş kaydettiği görüldü. Gün içerisinde 1837 – 1864 bandında işlem gören ons altının günü 1856 seviyesinden sınırlı bir yükselişle tamamladığı gözlemlendi.

Ons altın bu sabah saatlerinde 1858,44 seviyesinden işlem görüyor. Kısa vadeli teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda ons altının kısa vadede 1830 – 1885 bandında hareket etmesini beklemekteyiz. Bugün yurt dışında Euro Bölgesi Kasım Ayı Sanayi Üretimi verileri, ABD Aralık Ayı TÜFE verileri, Fed Bej Kitap Raporu ve bölgesel Fed Başkanlarının konuşmaları takip edilecek.

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