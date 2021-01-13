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Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 13 Ocak dolar fiyatları

13.01.2021 - 09:39
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 13 Ocak dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.43 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9.08 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.50 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 7.45 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.4343 TL seviyesini, en yüksek ise 7.4753 TL seviyesini görürken; saat 09.33 itibarıyla 7.4367 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 9.1340 TL'yi görerek şu dakikalarda 9.0877 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 10.1675 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.13 oranında düşüşle 89.98 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.2213 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.27 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.69 seviyesinde bulunuyor.


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