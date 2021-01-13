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Sanayi üretimi verisi açıklandı

13.01.2021 - 10:02 | Son Güncelleme :
Sanayi üretimi verisi açıklandı | Ekonomi Haberleri

Sanayi üretimi verisi kasım ayında aylık yüzde 1,3 oranında artarken; yıllık bazda ise yüzde 11 oranında yükseldi. Piyasa beklentisi aylık bazda yüzde 0.8 yıllık bazda ise yüzde 10 artış yönündeydi.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 11,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,5 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 1,3 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,3 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,5 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,1 azaldı.

 


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