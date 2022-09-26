  • Bigpara
  • Altın
  • Altın Haberleri
  • Ons altın 2,5 yılın dibini gördü
‹ Önceki Haber Dolar fiyatlarında son durum Dolar fiyatlarında son durum

Ons altın 2,5 yılın dibini gördü

26.09.2022 - 13:29 | Son Güncelleme :
ons altın fiyatı, gram altın, çeyrek altın, 26 Eylül altın yorum

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve piyasalara verdiği mesajlar sonrası dolar dünyadaki güçlenmesini sürdürürken; ons altın ters korelasyon etkisiyle değer kaybına devam ediyor. Ons altın, bugün 1626 dolara kadar gerileyerek; 2,5 yılın dibini gördü. Gram altın ise, ons altındaki düşüşün etkisiyle gerilemesini sürdürüyor.

Küresel piyasalarda altın fiyatları düşüş gösteriyor. Dünyayı etkisi altına alan enflasyon nedeniyle merkez bankaları faiz artırımı yaparken dolar tarafında hızlı güçlenme meydana geldi. Fed'in faizi her seferinde artırması ve artırmaya da devam edeceğinin sinyallerini vermesi değerli metal altını geriletti.

Dolardaki yükselişin etkisiyle güç kaybına uğrayan ons altın 2,5 yılın dibinde işlem görüyor. Ons altın Nisan 2020'den bu yana gördüğü en düşük seviye olan 1626 dolara kadar geriledi.

Ons altın güne 1644 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1626 dolar, en yüksek de 1646 dolar seviyesini gördü. Şu suralar 1637 dolar seviyesinde işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

DOLAR ENDEKSİ 20 YILIN ZİRVESİNDE

Dolar endeksindeki güçlenmenin etkisiyle altın fiyatlarında düşüş devam ediyor. 20 yılın zirvesinde seyreden dolar endeksi nedeniyle altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketin ortaya çıkmasını zor olarak gören analistler, Fed'in agresif faiz artırımlarına devam etmesi halinde altın fiyatı üzerinde aşağı yönlü baskının devam edebileceğini de öne sürdü.

MART'TAN BU YANA KAYIP YÜZDE 20

Mart ayından bu yana ons altında kaybın yüzde 20'ye ulaşması nedeniyle analistler yeni destek ve direnç noktaları belirlemeye başladı.

GRAM ALTINDA DA KAYIPLAR ARTIYOR

Gram altın fiyatları da ons altındaki hızlı geri çekilmenin etkisiyle düşüş yaşıyor. Gram altın güne 973,2 liradan başlangıç yaptı. Gün içinde en düşük 964,6 lira, en yüksek de 976 lira seviyesini gördü.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
3.269 Değişim: -0,39% Hacim : 48.160 Mio.TL Son veri saati : 17:25
Düşük 3.222 26.09.2022 Yüksek 3.310
Açılış: 3.283
18,4487 Değişim: 0,19%
Düşük 18,4086 26.09.2022 Yüksek 18,4744
Açılış: 18,414
17,8689 Değişim: 0,14%
Düşük 17,6343 26.09.2022 Yüksek 17,9280
Açılış: 17,8436
977,15 Değişim: 0,41%
Düşük 964,65 26.09.2022 Yüksek 978,58
Açılış: 973,15
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.