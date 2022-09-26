dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 26 Eylül güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 18,45 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 17,92 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 18,30 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 18,44 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 18,4080 TL seviyesini, en yüksek ise 18,4740 TL seviyesini görürken; kur saat 12:11 itibarıyla 18,4509 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 17,9280 TL'yi görürken; şu dakikalarda 17,9210 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 19,9384 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,01 oranında yükselişle 113,20 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 0,9692 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11,61 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13,99 seviyesinde bulunuyor.

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