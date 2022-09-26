  • Bigpara
  • Döviz
  • Döviz Haberleri
  • Dolar fiyatlarında son durum
‹ Önceki Haber İşte güncel adak kurbanı fiyatları... Kurban Bayramı’nın ardından adak fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel adak kurbanı fiyatları... Kurban Bayramı’nın ardından adak fiyatları ne kadar oldu? Sonraki Haber › Ons altın 2,5 yılın dibini gördü Ons altın 2,5 yılın dibini gördü

Dolar fiyatlarında son durum

26.09.2022 - 12:17 | Son Güncelleme :
dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 26 Eylül güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 18,45 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 17,92 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 18,30 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 18,44 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 18,4080 TL seviyesini, en yüksek ise 18,4740 TL seviyesini görürken; kur saat 12:11 itibarıyla 18,4509 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 17,9280 TL'yi görürken; şu dakikalarda 17,9210 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 19,9384 TL seviyesinde işlem görüyor.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,01 oranında yükselişle 113,20 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 0,9692 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11,61 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13,99 seviyesinde bulunuyor.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
3.248 Değişim: -1,01% Hacim : 42.135 Mio.TL Son veri saati : 16:40
Düşük 3.222 26.09.2022 Yüksek 3.310
Açılış: 3.283
18,4422 Değişim: 0,15%
Düşük 18,4086 26.09.2022 Yüksek 18,4744
Açılış: 18,414
17,8754 Değişim: 0,18%
Düşük 17,6343 26.09.2022 Yüksek 17,9280
Açılış: 17,8436
974,64 Değişim: 0,15%
Düşük 964,65 26.09.2022 Yüksek 978,58
Açılış: 973,15
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.