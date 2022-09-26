İşte güncel adak kurbanı fiyatları... Kurban Bayramı’nın ardından adak fiyatları ne kadar oldu? | Advertorial Haberler

Kurban Bayramı sonrasında adak, akika veya şükür kurbanı kesmek isteyen vatandaşlar fiyatları merak ediyor. Birçok sivil toplum kuruluşu ve dernek adak, akika ve şükür kurban bağışlarında fiyatlarını güncelledi. İşte konuyla ilgili detaylar.

Yılın her döneminde adak, akika ve şükür kurbanını, kişi kendisi kesebileceği gibi, vekâlet yoluyla başkasına da kestirebiliyor.

Vekâlet yoluyla kurban kestiren kişi ise, bulunduğu yerde veya başka bir yerdeki kişi ya da kuruma vekâlet verebiliyor.

Adak, akika veya şükür kurbanını vekalet yoluyla bir sivil toplum kuruluşuna vererek kesmek isteyen vatandaşlar için bazı derneklerin duyurmuş olduğu güncel adak fiyatları şu şekilde;

Türk Kızılay Adak Fiyatı- 2.350 TL

Türkiye Diyanet Vakfı Adak Fiyatı- 2.450 TL

Lösev Adak Fiyatı- 2.800 TL

Darüşşafaka Cemiyeti Adak Fiyatı- 3.000 TL

Darülaceze Başkanlığı Adak Fiyatı- 3.150 TL

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