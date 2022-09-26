  • Bigpara
  • Haberler
  • Advertorial Haberler
  • İşte güncel adak kurbanı fiyatları... Kurban Bayramı’nın ardından adak fiyatları ne kadar oldu?
‹ Önceki Haber Bakan Nebati: Enflasyondaki düşüşü yıl sonu hissedeceğiz Bakan Nebati: Enflasyondaki düşüşü yıl sonu hissedeceğiz Sonraki Haber › Dolar fiyatlarında son durum Dolar fiyatlarında son durum

İşte güncel adak kurbanı fiyatları... Kurban Bayramı’nın ardından adak fiyatları ne kadar oldu?

26.09.2022 - 11:51
İşte güncel adak kurbanı fiyatları... Kurban Bayramı’nın ardından adak fiyatları ne kadar oldu? | Advertorial Haberler

Kurban Bayramı sonrasında adak, akika veya şükür kurbanı kesmek isteyen vatandaşlar fiyatları merak ediyor. Birçok sivil toplum kuruluşu ve dernek adak, akika ve şükür kurban bağışlarında fiyatlarını güncelledi. İşte konuyla ilgili detaylar.

Yılın her döneminde adak, akika ve şükür kurbanını, kişi kendisi kesebileceği gibi, vekâlet yoluyla başkasına da kestirebiliyor.

Vekâlet yoluyla kurban kestiren kişi ise, bulunduğu yerde veya başka bir yerdeki kişi ya da kuruma vekâlet verebiliyor.

Adak, akika veya şükür kurbanını vekalet yoluyla bir sivil toplum kuruluşuna vererek kesmek isteyen vatandaşlar için bazı derneklerin duyurmuş olduğu güncel adak fiyatları şu şekilde; 

Türk Kızılay Adak Fiyatı- 2.350 TL
Türkiye Diyanet Vakfı Adak Fiyatı- 2.450 TL
Lösev Adak Fiyatı- 2.800 TL
Darüşşafaka Cemiyeti Adak Fiyatı- 3.000 TL
Darülaceze Başkanlığı Adak Fiyatı- 3.150 TL

Detaylı bilgi için tıklayınız

İlandır


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
3.243 Değişim: -1,16% Hacim : 43.058 Mio.TL Son veri saati : 16:48
Düşük 3.222 26.09.2022 Yüksek 3.310
Açılış: 3.283
18,4463 Değişim: 0,18%
Düşük 18,4086 26.09.2022 Yüksek 18,4744
Açılış: 18,414
17,8688 Değişim: 0,14%
Düşük 17,6343 26.09.2022 Yüksek 17,9280
Açılış: 17,8436
975,28 Değişim: 0,22%
Düşük 964,65 26.09.2022 Yüksek 978,58
Açılış: 973,15
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.