AMB Başkanı Lagarde'dan 'faiz' mesajı | Ekonomi Haberleri

AMB Başkanı Lagarde, faizlerin gelecek birkaç toplantıda daha artmaya devam edeceği mesajını verdi.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde, faiz artışının devamıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Lagarde, "Talebi düşürmek için ve enflasyon beklentilerindeki yukarı yönlü risklere karşı gelecek birkaç toplantıda daha faiz artırımlarına devam etmeyi bekliyoruz" şeklinde değerlendirdi.

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Avrupa Merkez Bankası, Rusya-Ukrayna savaşının enflasyon ve enerji krizine yol açmasıyla 75 baz puanlık faiz artırımına giderken; faiz artışlarının devam etmesi Euro Bölgesi'nde resesyon seslerini yükseltiyor.

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