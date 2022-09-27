  • Bigpara
  • Haberler
  • Emtia Haberleri
  • Petrol fiyatlarında resesyon etkisi
‹ Önceki Haber AMB Başkanı Lagarde'dan 'faiz' mesajı AMB Başkanı Lagarde'dan 'faiz' mesajı Sonraki Haber › Türkiye’nin büyüme tahminini yükseltti Türkiye’nin büyüme tahminini yükseltti

Petrol fiyatlarında resesyon etkisi

27.09.2022 - 09:18
Petrol fiyatlarında resesyon etkisi | Emtia Haberleri

Küresel piyasalardaki yoğun gündem cuma gününden bu yana petrolün yönünü de aşağı çevirdi.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; petrol fiyatlarının aşağı yönlü hareketinde resesyon beklentilerinin ana sebep olduğu; önümüzdeki aylarda fiyatların 80-100 dolar arasında seyredeceği kaydediliyor. ABD ve Çin’den gelen düşük büyüme rakamları ve beklentiler, petrol fiyatları üzerinde baskıyı artırıyor. Brent petrol ocak ayından beri ilk kez 85 doların altını test ederken; ABD ham petrolü ise 78 doların altını gördü ve aylık bazda düşüş yüzde 18.7 oldu.

80 DOLAR TABAN

Deriva Danışmanlık Kurucu Ortağı Tolga Uysal, düşüşteki ana nedenin resesyon endişeleri olduğunu söyledi. Fiyatların 80 doların altında çok kalmayacağını kaydeden Uysal, savaş haberlerinin de petrol fiyatlarını yukarı çekebileceğini ifade etti. OPEC+, ekimde günlük 100 bin varil üretim kesintisine gideceğini açıklamıştı. “Petrolde arzdan ziyade talep tarafındaki eksiklik fiyatlanıyor” diyen Uysal, “ABD’den 80 dolarda stratejik rezervleri tekrar doldurmaya başlayacağı açıklamaları gelmişti. ABD petrol rezervi, son 38 yılın en düşük seviyesinde geldi. Bu anlamda 80 dolar seviyesinin taban olduğunu düşünüyorum, daha aşağısında OPEC de devreye girebilir. Önümüzdeki aylarda da 80-100 dolar arasında seyredecektir. Çin’de kapanmaların hafifletilmesine yönelik açıklamalar da petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekleyebilir” değerlendirmesini yaptı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
3.282 Değişim: 0,68% Hacim : 16.328 Mio.TL Son veri saati : 11:13
Düşük 3.265 27.09.2022 Yüksek 3.289
Açılış: 3.271
18,4769 Değişim: 0,01%
Düşük 18,4396 27.09.2022 Yüksek 18,5132
Açılış: 18,4751
17,8260 Değişim: 0,52%
Düşük 17,6995 27.09.2022 Yüksek 17,9049
Açılış: 17,7342
971,37 Değişim: 0,87%
Düşük 962,58 27.09.2022 Yüksek 975,07
Açılış: 963,00
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.