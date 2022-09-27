Petrol fiyatlarında resesyon etkisi | Emtia Haberleri

Küresel piyasalardaki yoğun gündem cuma gününden bu yana petrolün yönünü de aşağı çevirdi.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; petrol fiyatlarının aşağı yönlü hareketinde resesyon beklentilerinin ana sebep olduğu; önümüzdeki aylarda fiyatların 80-100 dolar arasında seyredeceği kaydediliyor. ABD ve Çin’den gelen düşük büyüme rakamları ve beklentiler, petrol fiyatları üzerinde baskıyı artırıyor. Brent petrol ocak ayından beri ilk kez 85 doların altını test ederken; ABD ham petrolü ise 78 doların altını gördü ve aylık bazda düşüş yüzde 18.7 oldu.

80 DOLAR TABAN

Deriva Danışmanlık Kurucu Ortağı Tolga Uysal, düşüşteki ana nedenin resesyon endişeleri olduğunu söyledi. Fiyatların 80 doların altında çok kalmayacağını kaydeden Uysal, savaş haberlerinin de petrol fiyatlarını yukarı çekebileceğini ifade etti. OPEC+, ekimde günlük 100 bin varil üretim kesintisine gideceğini açıklamıştı. “Petrolde arzdan ziyade talep tarafındaki eksiklik fiyatlanıyor” diyen Uysal, “ABD’den 80 dolarda stratejik rezervleri tekrar doldurmaya başlayacağı açıklamaları gelmişti. ABD petrol rezervi, son 38 yılın en düşük seviyesinde geldi. Bu anlamda 80 dolar seviyesinin taban olduğunu düşünüyorum, daha aşağısında OPEC de devreye girebilir. Önümüzdeki aylarda da 80-100 dolar arasında seyredecektir. Çin’de kapanmaların hafifletilmesine yönelik açıklamalar da petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekleyebilir” değerlendirmesini yaptı.

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