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Türkiye’nin büyüme tahminini yükseltti

27.09.2022 - 09:21
Türkiye’nin büyüme tahminini yükseltti | Ekonomi Haberleri

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), Türkiye’nin bu yıl için büyüme tahminini yukarı yönlü, enflasyon tahminini az da olsa aşağı yönlü revize etti.

OECD dün yayınladığı “Ekonomik Görünüm” raporunda, Türkiye için 2022 yılı GSYH büyüme tahmini yüzde 3.7’den yüzde 5.4’e çıkarıldı. 2023 yılı için tahmin ise yüzde 3 olarak bırakıldı. OECD, tüketici enflasyonu için 2022 yılı tahminini aşağı yönlü revize etmesine rağmen, yüzde 70 seviyesinin üzerinde tuttu. Buna göre, bu yıl için ortalama tüketici fiyatları tahmini yüzde 72’den yüzde 71’e çekildi. 2023 yılı tahmini ise yüzde 38.9’dan yüzde 40.8’e çıkarıldı. Manşet enflasyona paralel olarak çekirdek enflasyon tahminlerinde de revizyona gidildi. 2022 yılı için gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları beklentisi yüzde 58.9’dan yüzde 56.1’e çekilirken, 2023 yılı için yüzde 38.0’den yüzde 39.6’ya yükseltildi.

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Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; OECD raporunda ayrıca, “Küresel ekonomi zarar gördü. Dünya, özellikle de Avrupa Ukrayna’daki savaşın maliyetini göğüslüyor. Birçok ekonomi için zor bir kış kapıda” değerlendirilmesi de yapıldı. Raporda ABD ekonomisi için ise 2023 büyüme tahmini 0.7 puan aşağı revize edilerek yüzde 0.5 olarak öngörüldü. Euro Bölgesi 2023 büyüme tahmini 1.3 puan aşağı çekilerek yüzde 0.3 olarak açıklandı. Öte yandan, COVID-19 vakaları nedeniyle Çin büyümesinin bu sene yüzde 3.2’ye yavaşlayacağı ifade edildi. Almanya ekonomisi için 2023 tahmini 2.4 puan aşağı çekildi ve Almanya’nın 2023’te yüzde 0.7 küçüleceği tahmin edildi. Kurum, 2023 için küresel büyüme tahminini ise yüzde 2.8’den yüzde 2.2’ye düşürdü. Güncel raporda, birçok G-20 ülkesinin 2023 tahmini aşağı revize edildi. Endonezya 2023 büyüme tahmini yukarı yönlü revize edilen tek G-20 ülkesi oldu.


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