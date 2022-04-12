gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? 12 Nisan altın yorum

Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon rakamları açıklandı. ABD yıllık enflasyonu yüzde 8,5 seviyesinde rekor düzeyde gelirken; altın fiyatları ilk tepki olarak 1955 dolar ile 1972 dolar arasında dalgalandı. Işık Menkul Araştırma Müdürü Yusuf Kavak ve İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya bütün senaryoları hurriyet.com.tr'ye değerlendirdi.

Şenay Zeren

Piyasalar açısından oldukça önemli olan ABD enflasyon verisi 41 yılın zirvesini yeniledi. ABD enflasyonu mart ayında yüzde 1,2 oranında gerçekleşirken; yıllık bazda ise yüzde 8,5 oldu. Altının ons fiyatı veri öncesi 1955 dolar seviyesinde hareket ederken; veri sonrası 1973 dolara kadar yükselerek gün içi zirvesine ulaştı.

Piyasa beklentisi ABD enflasyonunun aylık bazda yüzde 1,2 oranında; yıllık bazda ise yüzde 8,4 seviyesinde gelmesi yönündeydi. ABD’nin enflasyonu önceki ay ise yüzde 7,9 seviyesinde gerçekleşerek 40 yılın zirvesini yenilemişti.

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ABD enflasyonunda yaşanan yükseliş ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkılaşma politikası üzerinde direkt olarak etkili oluyor. Yükselen enflasyon sebebiyle Fed faiz artırım takvimini öne çekmişti. Fed'in şahin tonunu artırması dünyada dolar varlıklarını güçlendirirken; ters korelasyon etkisiyle altın fiyatlarını baskılıyor. Diğer taraftan yükselen küresel enflasyonist risk, yatırımcıları enflasyondan korunmak için güvenli varlıklara itiyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bir sonraki toplantısı 3-4 Mayıs tarihinde gerçekleşecek. Bu toplantıda Fed'in 50 baz puanlık faiz artırımına kesin gözüyle bakılırken; ayrıca Fed'in 9 trilyon dolarlık bilanço küçültmesine de başlanması bekleniyor. Fed'in geçen hafta açıklanan 15-16 Mart tarihinde düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklarda 95 milyar dolar aylık bilanço daraltmanın uygun olacağı ifade edilmişti. Fed’in bilançosunda küçültmeye gitmesi piyasadan doların çekilmesi anlamına geliyor.

Altın fiyatlarında yaşanan yükselişte, küresel enflasyonist baskı ve Rusya-Ukrayna savaşına yönelik haber akışları etkili olurken; majör Merkez Bankalarının sıkılaşma politikaları ve tahvil faizlerinde yaşanan tırmanış altın fiyatlarındaki yükselişin limitli kalmasına neden oluyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altının ons fiyatı bugün içerisinde en yüksek 1973 dolar seviyesini; en düşük ise 1949 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0,90 oranında yükselişle 1971 dolardan işlem gördü.

Gram altının fiyatı, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken; gün içerisinde en yüksek 931,10 lira seviyesini, en düşük ise 919,89 lira seviyesini gördü. Gram altın, saat 16:28 itibarıyla yüzde 0,96 oranında yükselişle 929,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1506 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 197 liradan işlem görüyor.

1969 DOLAR SEVİYESİ KRİTİK

Yusuf Kavak – Işık Menkul Araştırma Müdürü

Küresel tarafta, son günlerde; Fed ve ECB gibi majör merkez bankalarının sıkılaştırma politikalarına “hızlı” geçiş beklentileri, Rusya ve Ukrayna arasında yılan hikayesine dönen müzakerelerin hâlen sonuca ulaşamaması ve Çin’de, Şangay gibi önemli şehirlerde hızla artan Covid-19 vaka sayılarının; ülkenin uyguladığı “sıfır covid” politikası çerçevesinde gündeme alınan yeni karantina tedbirleri üzerinden Çin ve küresel ekonomi üzerinde oluşturması muhtemel büyüme baskısının etkisi ile risk alma iştahında zayıflamalar söz konusu. Bu bağlamda, ABD başta olmak üzere küresel borsalarda oluşan satış baskısında “güvenli liman” talebi gören ons altında, temel tarafta yine bu gelişmeleri takipte olacağız.

Teknik olarak ise; yukarı taraftaki 1969 direnç bölgesini ilk etapta “pivot” olarak takip edeceğiz. Öyle ki, buranın kalıcılıkla aşılması durumunda; 2000 dolar ve üzerine doğru alıcılı işlemler ivme kazanabilecekken, 1969 altı kalıcılıkta ise; sırasıyla 1927 ve 1902 bölgelerine doğru yeniden satıcılı işlemler ön plana çıkabilir.

Teknik tarafta genel düşüncem; yükselişler kısa vadede devam etse dahi, alıcılı işlemlerin etkisinin artabilmesi için 2000 dolar eşiğinin üzerine kalıcılıkla tekrar çıkmaya ihtiyaç var. Aksi takdirde, 2000 dolar altındaki yükselişlerin satışlarla karşılanması ihtimalini güçlü görmekteyim. Olası geri çekilmelerde ise; satış baskısının derinleşmesi için 1888-1877 bölgesi altında kapanışlar görmek gerekmekte.

FED DAHA DA AGRESİFLEŞEBİLİR

Seda Yalçınkaya – İntegral Yatırım Araştırma Müdürü

Yükselen enflasyon küresel piyasalarda baskı oluşturuyor. Öyle ki ABD 10 yıllık tahvil faizi neredeyse son üç yılın zirvesine yükselerek yüzde 2.8’i gördü. Dolar endeksi ise 100 seviyesine ulaşmış durumda. Artan enflasyon görünümü Fed’in daha agresif bir faiz politikasını benimsemesine olanak sağlayabilir. Bu da güçlü dolar temasının sürmesine neden olmakta. Buna karşın yatırımcılar altın pozisyonlarında ısrarcı olmaya devam ediyor. Enflasyona karşı korunma isteği değerli metali desteklerken alım yönlü hareketler altın fiyatlarını destekliyor.

Her yerde bir enflasyon fiyatlaması var. Fed‘in sıkılaşmaya yönelik hızlı artırım sinyalleri, gevşeyen petrol görünümü ve tahvil faizlerinin yüksek seyri ons altını şimdilik dengede tutuyor. Değerli metali baskılayan unsurlarla birlikte güvenli liman özelliğini ön plana çıkarak unsurların da bulunması ons atındaki aşağı yönlü eğilimi engelliyor.

Teknik olarak ons altında ana eğilim yukarı. Yükseliş eğiliminin hızlanması adına 1965 dolar seviyesinin üzerine yerleşmesi şart. Böyle bir durumda ons altıda yeniden 2000 dolar ve hatta 2070 dolar seviyesinden bahsetmek mümkün olacak. Yatırım aracı olarak ons altın canlılığını koruyor. Ana resimde 1915 dolar seviyesi üzerinde seyirler korundukça yükseliş potansiyeli devam edebilir. Ancak ons altının seyrini Fed’in yıl boyunca atacağı faiz adımları belirleyecek. Dolayısıyla 1900 dolar seviyesi altındaki kalıcı seyirlerin oluşması halinde ons altındaki güçlenmeyi törpüleyebilir.

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