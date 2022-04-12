  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • ABD enflasyonu 40 yılın zirvesinde
‹ Önceki Haber Kritik veri açıkladı! Altın fiyatlarında ilk tepki Kritik veri açıkladı! Altın fiyatlarında ilk tepki Sonraki Haber › OPEC küresel petrol talebi tahminini düşürdü OPEC küresel petrol talebi tahminini düşürdü

ABD enflasyonu 40 yılın zirvesinde

12.04.2022 - 16:18 | Son Güncelleme :
ABD enflasyonu 40 yılın zirvesinde | Ekonomi Haberleri

ABD mart ayı enflasyon verisi rekor tazeledi. Piyasa beklentilerine yakın gelen veri 40 yılın zirvesini yeniledi.

ABD’de enflasyon yükselmeye devam ediyor. ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tüketici fiyat endeksinin mart ayında yıllık bazda yüzde 8,5'e yükselerek, Aralık 1981'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı aktarıldı. Son 40 yılın en yüksek seviyesini gören enflasyon oranının ABD'de benzin, gıda, konut, gıda gibi maliyetleri arttırdığı belirtildi.

ABD'de benzin fiyatlarının mart ayında son 1 yılda, yüzde 48, doğal gaz fiyatlarının ise yüzde 21,6 arttığı belirtildi. Aynı zamanda son veriler, ikinci el araç fiyatlarının şubat ve mart aylarında düşmesine rağmen geçen yıla oranla yüzde 35,3 arttığını, temel ihtiyaç fiyatlarının yüzde 10, kira fiyatlarının yüzde 4,4, giyim sektörünün ise yüzde 6,8 arttığını gösterdi. Genel olarak enerji fiyatlarının ise yüzde 32 arttığı belirtildi.

##$HABER_1473602$##

Enflasyon raporuna göre, gıda grubunda en yüksek enflasyon oranının yüzde 13,7 ile et, kümes hayvanları, balık ve yumurta ürünlerinde görüldüğü belirtildi. Süt ve süt ürünlerindeki fiyatların ise yüzde 7 yükseldiği bildirildi.

Raporda, gıda ve enerji haricindeki çekirdek enflasyonun son 1 yılda yüzde 6,5 artarak, 1982 Ağustos ayından bu yana en büyük artışı gördüğü belirtildi.

Ekonomistlere ve hükümet yetkililerine göre, ülkedeki enflasyonun, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı sırasında enerji piyasalarını etkilediği için arttığı belirtildi. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki dün düzenlediği basın toplantısı sırasında Beyaz Saray'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı nedeniyle enflasyonun olağanüstü yükselmesini" beklediğini ifade etmişti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.460 Değişim: -0,14% Hacim : 60.356 Mio.TL Son veri saati : 17:57
Düşük 2.435 13.04.2022 Yüksek 2.498
Açılış: 2.483
14,5891 Değişim: -0,07%
Düşük 14,5551 13.04.2022 Yüksek 14,6054
Açılış: 14,5986
15,8603 Değişim: 0,32%
Düşük 15,7820 13.04.2022 Yüksek 15,8904
Açılış: 15,8104
928,87 Değişim: 0,73%
Düşük 920,39 13.04.2022 Yüksek 929,92
Açılış: 922,11
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.