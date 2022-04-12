OPEC küresel petrol talebi tahminini düşürdü | Emtia Haberleri

OPEC, 2022 yılı için günlük küresel petrol talebi tahminini düşürdü.

OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü), 2022 için günlük küresel petrol talebi tahminini Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle düşürdü. OPEC, ayrıca bu işgalin dünyada petrol arzı ve talebini düşüreceği tahmininde bulundu.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

OPEC aylık raporunda günlük küresel petrol talebi tahminini 410 bin varil düşürdü. Rusya için 2022 yılı için günlük üretim tahmini de 530 bin varil düşürüldü.

Etiketler