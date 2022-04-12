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OPEC küresel petrol talebi tahminini düşürdü

12.04.2022 - 17:50
OPEC küresel petrol talebi tahminini düşürdü | Emtia Haberleri

OPEC, 2022 yılı için günlük küresel petrol talebi tahminini düşürdü.

OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü), 2022 için günlük küresel petrol talebi tahminini Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle düşürdü. OPEC, ayrıca bu işgalin dünyada petrol arzı ve talebini düşüreceği tahmininde bulundu.

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OPEC aylık raporunda günlük küresel petrol talebi tahminini 410 bin varil düşürdü. Rusya için 2022 yılı için günlük üretim tahmini de 530 bin varil düşürüldü.


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