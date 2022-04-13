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Dövizini TL’ye çeviren şirkete vergi istisnası

13.04.2022 - 08:21
Dövizini TL’ye çeviren şirkete vergi istisnası | Ekonomi Haberleri

Torba yasa teklifi ile dövizini TL’ye çeviren şirketlere getirilen vergi istisnasının süresi uzatılıyor.

Hürriyet gazetesinden Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre; torba yasa teklifi ile dövizini TL’ye çeviren şirketlere getirilen vergi istisnasının süresi uzatılıyor. Kurumların 31 Mart 2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar TL’ye çevirmeleri ve en az 3 ay vadeli mevduatta değerlendirmeleri halinde elde edilen faiz ve kâr payları Kurumlar Vergisi’nden istisna olacak. Ayrıca, Cumhurbaşkanı 30 Haziran 2022 ve 30 Eylül 2022 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulamaya yetkili olacak. Söz konusu istisna 2022 yılı sonuna kadar vade sonunda yenilenen hesaplara da uygulanacak.

TMSF BELİRLEYECEK

AK Partili milletvekillerin imzasını taşıyan yasa teklifi dün TBMM’ye sunuldu. Teklifle, TMSF tarafından sigortalanan mevduat ve katılım fonlarının da kapsamı genişletiliyor. Buna göre resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ait olanlar haricindeki tüm ticari mevduat ve katılım fonları da sigorta kapsamına dahil olacak. Sigortaya tâbi olacak mevduat ve katılım fonlarının kapsamı ve tutarı, Hazine ve Bakanlığı, Merkez Bankası ve kurulun görüşleriyle TMSF tarafından belirlenecek. İlgili kredi kuruluşunun hakim ortakları ya da nitelikli pay sahiplerine, gerçek kişi hakim ortaklarının ailelerine ait hesaplar, ilgili kredi kuruluşunun yöneticileri ve ailelerine ait hesaplar ise garanti dışında olacak.

‘TALEP HAKKI SAKLIDIR’

TMSF Fon Kurulu üyeleri ile fon personeli aleyhine açılan davalarda yargılama sonucunda fon aleyhine karar verilmesi ve fonun ödeme yapması hâlinde, bu meblağın ilgililerden talep edileceği hükmü de değiştiriliyor. Buna göre, TMSF’nin “bu meblağı kusurlu bulunan ilgililerden talep etme hakkı saklı olacak.” Bir diğer düzenlemeyle de, TMSF kaynaklarının kullanım alanı genişletiliyor. Buna göre TMSF kaynaklarını, Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer kanunlar ile devlet aleyhine açılan uluslararası davaların takibine ilişkin Cumhurbaşkanlığı’nca verilen görev ve yetkilerinin gerektirdiği ölçüde serbestçe kullanabilecek. Ayrıca olağanüstü hal kapsamında TMSF’ye devredilen şirketlerde, mali durum, ortaklık yapısı, veya diğer sorunlar nedeniyle, şirketler veya varlıkları fon kararıyla satılabilecek. Öte yandan, Varlık Fonu şirketleri kamu kurum, kuruluş ve ortaklıklarına uygulanan mevzuat, uygulama ve kısıtlamalara tâbi tutulmayacak.


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