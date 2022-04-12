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Perakende satış hacmi yükselişte

12.04.2022 - 10:38
Perakende satış hacmi yükselişte | Ekonomi Haberleri

Perakende satış hacmi şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı perakende satış endekslerini açıkladı. Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2022 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 12,6 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,7 azaldı.

PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK YÜZDE 0,5 ARTTI

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,5 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,8 azaldı.

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PERAKENDE CİRO YILLIK YÜZDE 82,2 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 82,2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 61,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 83,0, otomotiv yakıtı satışları yüzde 125,1 arttı.

PERAKENDE CİRO AYLIK YÜZDE 7,5 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 7,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 5,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 6,9, otomotiv yakıtı satışları yüzde 12,6 arttı.


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